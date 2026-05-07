Los Premios Platino entregan sus primeros 21 galardones en una gala inaugural inédita

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Xcaret (México), 7 may (EFE).- Los Premios Platino inauguraron este jueves su XIII edición con una gala inédita, que se realizó por primera vez en su historia y en la que se entregaron 21 de los 36 galardones con los que se reconocerán los mejores trabajos del cine y las series en el ámbito iberoamericano.

Aunque ya se conocían los 21 premiados, la mayoría en categorías técnicas, el evento sirvió para dar inicio a las actividades de los Premios que culminarán el sábado en la gran ceremonia final, que tendrá lugar en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México).

Entre los más reconocidos en esta primera entrega, ‘El eternauta’, la serie argentina que adapta la popular novela ilustrada de Héctor Germán Oesterheld, con cinco Platino técnicos de categorías televisivas, y la española ‘Anatomía de un instante’, adaptación de la novela homónima de Javier Cercas, cuatro.

La gala, presentada por el actor colombiano Carlos Torres y la actriz española Cayetana Guillén Cuervo, tuvo, además, un carácter reivindicativo en las voces de algunos galardonados, que hicieron un llamamiento al trabajo colectivo frente a la individualidad.

El presidente de la Sociedad de Servicios para los Productores Audiovisuales (Egeda), Enrique Cerezo, recordó que los Premios Platino nacieron con «una vocación cultural de poner en común y en valor nuestras historias, nuestras voces».

Y por eso, «queremos seguir impulsando un espacio de encuentro para toda la comunidad iberoamericana, un espacio en el que el mérito, la creatividad, la excelencia encuentre siempre el reconocimiento que merece», añadió.

La importancia del trabajo colectivo

Los premiados aprovecharon la oportunidad al recoger su galardón para reivindicar valores como el coraje, la valentía, el amor y la lucha, como elementos fundamentales de la vida, tal y como expresó la argentina Camila Plaate, reconocida por su papel secundario en la película ‘Belén’.

Como mejor actor secundario en un largometraje, el español Álvaro Cervantes, protagonista de ‘Sorda’, que pidió «un cine subtitulado y accesible para todos y todas, porque es un derecho».

La argentina Andrea Pietra y el uruguayo César Troncoso recogieron sus respectivos reconocimientos por sus personajes de reparto en ‘El Eternauta’.

La actriz, muy emocionada al recibir su primer premio en 37 años de trabajo, defendió, frente a un » mundo tan poco empático, donde el individualismo es la base de todo», la salvación colectiva.

Una apuesta que Troncoso apoyó: «Nada se hace solo en esta vida», recordó.

Cine y educación en valores

Antes de concluir la gala, Plaate volvió a subir al escenario para recoger, esta vez acompañada de la actriz y directora Dolores Fonzi y de la productora Leticia Cristi, el Premio al Cine y Educación en Valores para ‘Belén’.

«Hace diez años en otros Premios Platino en Uruguay, Dolores (Fonzi) desplegó un cartel pidiendo libertad para Belén, y ahora estamos aquí», dijo Cristi, quien destacó que la cinta se está proyectando en escuelas, facultades y centros barriales. «Y se va a seguir haciendo. El cine importa, trae memoria, genera conciencia y tiende puentes», subrayó.

Los Platino del cine iberoamericano son unos galardones creados por Egeda en colaboración con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (Fiacine), Latin Artist y el apoyo de los institutos de cine, para reconocer a los profesionales de la industria cinematográfica iberoamericana.

Los 15 premios restantes, reservados a las categorías principales, se anunciarán en la gala final, del día 9. Entre ellos estarán los de mejor serie, mejor serie de larga duración, mejor interpretación masculina y femenina, y mejor creador.

Además, el argentino Guillermo Francella recibirá el Premio Platino de honor de esta edición y también se conocerán los seis premios del público. EFE

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