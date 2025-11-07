Los presidentes de Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay asistirán a la investidura de Paz

La Paz, 7 nov (EFE).- Los mandatarios de Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay asistirán al acto de investidura del presidente electo de Bolivia, el centrista Rodrigo Paz Pereira, que se realizará este sábado en La Paz, sede de Gobierno, confirmaron fuentes oficiales de cada país.

El presidente de Uruguay, el izquierdista Yamandú Orsi, será el primero en arribar al país andino este viernes y tiene previsto retornar a Montevideo el sábado, luego de la toma de juramento del mandatario boliviano.

Orsi es uno de los mandatarios progresistas que acudirán a la investidura de Paz y que, tras el resultado de la inédita segunda vuelta en Bolivia, felicitó al presidente y a la población boliviana por «una jornada cívica ejemplar».

A él se sumará más tarde el mandatario de Chile, Gabriel Boric, que llegará a La Paz junto a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.

Analistas interpretan la presencia de Boric en La Paz como una buena señal de apertura entre ambos países, que rompieron relaciones diplomáticas a nivel de embajadores en 1978, pese a las tendencias ideológicas de ambos mandatarios.

El presidente de Ecuador, el derechista Daniel Noboa, será el tercer jefe de Estado en llegar este viernes a La Paz para la investidura de Paz, confirmó en la víspera su Gobierno luego de aprobar un Decreto a través del cual se declaró en comisión al político ecuatoriano y a la canciller, Gabriela Sommerfeld.

Para este sábado está previsto el arribo del mandatario de Argentina, Javier Milei, quien estará en La Paz tras su visita a Estados Unidos para participar en un evento en el que estará su aliado y homólogo Donal Trump.

El conservador Mlei mantenía una relación lejana con Bolivia, bajo el Gobierno de Luis Arce, por diferencias ideológicas. Sin embargo, la elección de Paz marcará un quiebre.

Finalmente, se espera la llegada para este sábado del presidente de Paraguay, el conservador Santiago Peña, quien anunció su asistencia a la investidura de Paz, en un viaje «de ida y vuelta», según medios de su país.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ya está en La Paz tras llegar por la mañana y asegurar que este viaje es el «más emotivo» de los que ha realizado. Su arribo augura un acercamiento entre ambos países alejados por casi veinte años.

Al margen de los jefes de Estado han confirmado su llegada a Bolivia el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez; el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha.

El vicecanciller boliviano, Elmer Catarina, informó además que ya están en el país los vicepresidentes de El Salvador, Félix Ulloa, y de Costa Rica, Stephan Brunner.

Desde China llegará el ministro de Recursos Hídricos, Li Gouying, como «enviado especial» del presidente Xi Jinping.

El centrista Paz Pereira será investido este sábado como presidente y su compañero de fórmula, Edman Lara, jurará como vicepresidente del país andino.

Los mandatarios de la región, otros representantes de Estados, diplomáticos e invitados especiales tendrán un espacio exclusivo para participar en el acto de juramento de Paz, en la sede el Legislativo boliviano.

Las comisiones de los Gobiernos saliente y electo afinan los últimos detalles para la ceremonia de investidura de Paz, quien fue elegido presidente en una inédita segunda vuelta, realizada el pasado 19 de octubre, con un 54,96 % de los votos, frente a un 45,04 % de su rival, el exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002). EFE

