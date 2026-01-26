Los presidentes de Colombia y Ecuador coinciden en foro de Panamá y generan expectativas

Ciudad de Panamá, 26 ene (EFE).- Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Ecuador, Daniel Noboa, coincidirán el miércoles en Panamá en el foro económico organizado por CAF y el Gobierno de Panamá, bautizado como el ‘Davos latinoamericano’, lo que genera expectativas en el contexto de la crisis bilateral que viven a raíz de la lucha antinarcóticos y que incluye una guerra arancelaria.

Este lunes, el banco de desarrollo de América Latina CAF anunció la incorporación de Petro al evento inaugural de la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se desarrollará el miércoles y jueves centrado en el tema de cómo posicionar a la región en el escenario global.

A esta cita ya habían confirmado su asistencia Noboa y sus colegas de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Guatemala, Bernardo Arévalo; el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Todos los dignatarios, incluido el jefe de Estado panameño, José Raúl Mulino, intervendrán en el acto inaugural del foro, que abrirá el presidente de CAF, el colombiano Sergio Díaz-Granados, y coincidirán en un almuerzo ofrecido por el gobernante anfitrión.

De momento, ninguna delegación oficial ha anunciado algún encuentro bilateral entre Petro y Noboa, lo que no se descarta a tenor de las declaraciones del gobernante colombiano el sábado pasado, cuando expresó su disposición a sostener un encuentro con su colega ecuatoriano.

«Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos», dijo Petro en un escrito en su cuenta de X.

Agregó que «los puertos marítimos de Ecuador y Colombia no son ni para la exportación de cocaína, ni para el contrabando de insumos de fentanilo».

Noboa anunció el pasado 21 de enero que a partir del 1 de febrero aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta «falta de reciprocidad y acciones firmes» en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

El Gobierno colombiano respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y la suspensión de las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.

Colombia y Ecuador comparten una frontera terrestre de 586 kilómetros donde operan grupos de narcotraficantes y también guerrilleros y ambos países tienen puertos en el Pacífico que son utilizados por las mafias para sacar drogas con destino a Estados Unidos y Europa. EFE

