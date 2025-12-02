Los presidentes de Ruanda y RD Congo firmarán un acuerdo de paz el jueves en Washington

afp_tickers

2 minutos

El presidente Donald Trump reunirá a los mandatarios de Ruanda y República Democrática del Congo en Washington el jueves para firmar un acuerdo de paz, meses después de que un acuerdo previo negociado por Estados Unidos no lograra frenar la violencia.

El este de RD Congo, una región fronteriza rica en recursos naturales, es escenario de un conflicto armado desde hace tres décadas.

«El presidente Trump recibirá a los presidentes de la República de Ruanda y RD Congo para firmar el histórico acuerdo de paz y económico que negoció», declaró a la prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Trump se reunió en junio en la Casa Blanca con los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países durante la firma de un acuerdo previo y desde entonces se ha jactado de que RD Congo es uno de los varios países donde ha puesto fin a la guerra.

Sin embargo, la violencia ha continuado y no quedó claro de inmediato en qué medida el acuerdo de paz será diferente del de junio.

El presidente ruandés, Paul Kagame, acusó públicamente la semana pasada al gobierno congoleño de retrasar la firma de un acuerdo de paz.

El largo conflicto en la región, que tiene minerales vitales para las nuevas tecnologías, se ha cobrado cientos de miles de vidas. La violencia se intensificó en enero cuando el grupo armado M23, respaldado por Ruanda, capturó amplias áreas de territorio, incluidas las ciudades de Goma y Bukavu.

Ruanda ha condicionado el fin de sus «medidas defensivas» a que su vecino neutralice a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo armado fundado por antiguos líderes hutus ruandeses responsables del genocidio de los tutsis de 1994, que considera una «amenaza existencial».

Trump ha expresado su esperanza de obtener minerales del este de RD Congo.

En las conversaciones celebradas el mes pasado en Washington, Ruanda y RD Congo reconocieron un progreso lento en la implementación del acuerdo de junio, pero acordaron trabajar para reducir las tensiones.

des/bgs/mvl/ad/cr