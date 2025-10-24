Los primeros 7 niños gazatíes que serán tratados en Suiza viajan hacia el país europeo

1 minuto

Ginebra, 24 oct (EFE).- Siete niños evacuados de Gaza para ser tratados en hospitales de Suiza partieron este viernes de Amán, la capital jordana, en dirección al país europeo, como parte de un programa de asistencia anunciado el mes pasado por el Gobierno helvético.

Según informó la Secretaría de Estado de Migraciones, los siete niños son parte de los 41 evacuados de Gaza el pasado miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los primeros desde el alto el fuego, y viajan a bordo de seis aviones del Ejército y la Guardia Suiza de Rescate.

A lo largo de la jornada, junto a 27 familiares que los acompañan, aterrizarán en los aeropuertos de Zúrich, Ginebra y Lugano para ser transferidos a seis hospitales del país donde serán tratados de sus heridas de guerra.

Al menos otros 13 niños de Gaza se beneficiarán de este programa de asistencia.

Según la OMS, más de 7.000 gazatíes fueron evacuados en los dos años de conflicto para ser tratados en centros de una veintena de países, pero hasta 700 fallecieron mientras esperaban salir de la Franja, y otros 15.000, entre ellos 4.000 niños, requieren este tipo de transferencias médicas de urgencia. EFE

abc/lar