Los primeros contingentes de la fuerza antipandillas llegarán en abril a Haití

Santo Domingo, 23 ene (EFE).- El representante especial de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), Jack Christofides, anunció que los primeros contingentes llegarán a Haití en abril próximo y que para octubre está previsto el despliegue integral de esta entidad aprobada por la ONU, informó la Cancillería de la República Dominicana.

Christofides realizó este anuncio en una reunión mantenida este jueves en Nueva York con el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, de acuerdo con la información oficial difundida este viernes en Santo Domingo.

La nueva fuerza ya está trabajando en el terreno en Haití, con miembros de la antigua Misión Multinacional de Seguridad (MSS), desplegada en 2024 y cuyo mandato culminó meses atrás.

El representante especial de la GSF señaló, además, que el financiamiento de la misión ha sido aprobado por un período de un año, indicó la Cancillería en una nota de prensa.

Asimismo, Christofides anunció su intención de realizar una visita oficial a Santo Domingo, capital de la República Dominicana, para reunirse con las autoridades del país, una vez asuma formalmente sus funciones en Haití.

Por su parte, en el encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores dominicano reiteró la importancia de la GSF para el restablecimiento de la seguridad en Haití y expresó su expectativa de que dicha fuerza pueda ser desplegada en la mayor brevedad posible.

Igualmente, ambas partes intercambiaron opiniones sobre la estructura de la Fuerza y los preparativos para su despliegue.

Álvarez sostuvo, también, una reunión con el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y jefe de la oficina integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), Carlos Ruiz Massieu, en la que ambos conversaron sobre la importancia de la renovación del mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidad en Haití (Binuh9, que finaliza el 31 de enero.

El ministro «reafirmó a ambos funcionarios el compromiso» de la República Dominicana en seguir colaborando con las evacuaciones médicas del personal de la GSF y otros apoyos logísticos desde el territorio dominicano.

Este anuncio del representante especial de la GSF se produce después de que en diciembre del año pasado el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdín, señalara que se esperaba que la GSF comenzase su despliegue este mes de enero.

La GSF, un operativo de 5.500 efectivos aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre, tiene como mandato combatir el crimen organizado en el país caribeño y reemplazar a la Misión Multinacional de Seguridad (MSS) desplegada en 2024.

Al menos 18 países se han comprometido a aportar personal, recursos y apoyo técnico a la misión. Entre los que podrían contribuir con efectivos se encuentran Guatemala, Canadá, Jamaica, Bahamas, Belice, Bangladés y Sri Lanka, según declaraciones de Ramdín el 12 de diciembre.

Estados Unidos, principal impulsor de la operación, no enviará tropas, pero sí proporcionará expertos y asistencia técnica. El costo de la misión ronda los 100 millones de dólares mensuales. EFE

