Los primeros prisioneros palestinos salen de la cárcel israelí de Ofer hacia Ramala

Jerusalén, 13 oct (EFE).- Los primeros presos palestinos liberados por Israel como parte del acuerdo de tregua con Hamás en Gaza han salido de la prisión israelí de Ofer camino de Ramala, capital de Cisjordania, según imágenes en directo mostradas desde esa cárcel.

La Oficina de Medios de Prisioneros Palestinos confirmó que los prisioneros palestinos están siendo trasladados desde las cárceles israelíes hacia los territorios palestinos. EFE

mt-vsj/jfu