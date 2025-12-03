Los productores españoles de cerdo, «muy preocupados» por el foco de peste porcina africana

El reciente brote de peste porcina africana detectado cerca de Barcelona, y que de momento suma nueve jabalíes muertos, ha dejado «muy preocupados» a los integrantes del sector en España, tercer mayor productor mundial de carne de cerdo y sus derivados.

La AFP analiza las posibles consecuencias del brote, el primero en España desde 1994, con Miguel Ángel Higuera, director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino de España (Anprogapor).

– ¿Cuál es el impacto para la salud? –

La peste porcina africana no afecta a los humanos, pero es altamente contagiosa y letal para los cerdos, por lo que la detección de un foco -si no es controlado a tiempo- puede tener consecuencias potencialmente devastadoras para el sector.

Tras encontrar la semana pasada dos casos en jabalíes muertos en una zona boscosa del área metropolitana de Barcelona, las autoridades españolas confirmaron el martes otros siete casos dentro del mismo perímetro.

«Estamos muy preocupados por la situación», reconoció Miguel Ángel Higuera, afirmando que el principal objetivo ahora es que «la enfermedad no salte al cerdo doméstico».

Los análisis realizados en las granjas en un perímetro de 20 kilómetros alrededor de los primeros positivos dieron «100% de muestras negativas», celebró el director de Anprogapor.

«El impacto directo sanitario en las granjas es ninguno. No hay peste porcina africana en cerdo doméstico en España», aseguró.

– ¿Cómo ha afectado al comercio? –

España exporta casi tres millones de toneladas de productos porcinos al año a más de 100 países, de los que un tercio han detenido las importaciones como medida de seguridad, según indicó el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Pero el importante mercado chino, mayor consumidor mundial de carne de cerdo y principal destino de las exportaciones de porcino español, aceptó mantener las compras excepto para el producto procedente de la provincia de Barcelona.

El sector trabaja junto al Ministerio de Agricultura para que esta «regionalización» de las restricciones pueda aplicarse a otros lugares, señaló Higuera.

Las consecuencias del foco se sentirán, sin embargo, durante algún tiempo, ya que deben pasar al menos 12 meses desde el último caso para recuperar el importante estatus de libre de peste porcina africana.

«Como sabemos que seguro que se van a encontrar más jabalíes positivos, todavía no tenemos el minuto cero de empezar a contar hasta esos 12 meses», valoró Higuera, vaticinando que la situación «se va a alargar un tiempo».

– ¿Cómo se puede enfrentar la enfermedad? –

El Ministerio de Agricultura y las regiones, responsables inicialmente de la gestión de emergencias en el descentralizado sistema español, pusieron en marcha el plan de acción previsto.

Esta estrategia, preparada durante años, establece distancias entre las granjas porcinas, el tamaño que deben tener y los controles sanitarios a realizar, señaló Higuera.

«Hemos mandado mensajes muy contundentes y potentes a nuestros socios de incrementar aún si cabe toda la bioseguridad» para evitar que el virus entre en las granjas, indicó el director de Anprogapor.

«Donde tenemos problemas, y donde todo el mundo en Europa tiene problemas, es con la población de jabalíes silvestres, porque hay una sobrepoblación», resaltó. «No hay suficiente gestión cinegética de caza para hacer frente a estos crecimientos tan altos» de la cantidad de jabalíes, puntualizó.

Mientras numerosos agentes -entre ellos un centenar de soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) española y el equipo veterinario de emergencia de la Comisión Europea- trabajan en la zona, Higuera espera que pueda contenerse el foco.

«Nosotros ahora mismo lo que tenemos [que hacer] es confiar [en] que todos los protocolos de contención estén funcionando», finalizó.

