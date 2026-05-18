Los Pumas, del costarricense Navas, inician la búsqueda del título ante Cruz Azul

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México, 18 may (EFE).- Los Pumas UNAM, del costarricense Keylor Navas, arrancarán este jueves la búsqueda del título con su visita al Cruz Azul, del colombiano Kevin Mier, en el juego de ida de la final del Clausura del fútbol mexicano.

La Máquina recibirá a los Pumas en el estadio de Ciudad de los Deportes de la capital mexicana. El choque de vuelta será el próximo domingo en el estadio de Ciudad Universitaria.

Los felinos llegan como favoritos luego de que en la fase regular del certamen terminaron como líderes, ante un Cruz Azul que acabó en el tercer lugar.

Navas intentará liderar a los Pumas a obtener el octavo título en su historia.

La más reciente ocasión que los felinos levantaron el campeonato fue en el Clausura 2011.

Los Pumas llegan a esta final luego de haber eliminado al América en cuartos de final y al Pachuca en la semifinal, en ambos casos avanzaron gracias a su mejor posición en la tabla luego de que en las dos eliminatorias terminaron con el marcador empatado.

A diferencia de esas series, si los felinos quieren levantar el trofeo de campeón, ahora sí deberán vencer a La Máquina, ya que en la final del torneo la mejor posición en la clasificación no les da esa ventaja.

No será sencillo derrotar a un Cruz Azul que llega motivado luego de eliminar al Atlas, en cuartos de final, y al Guadalajara, el equipo revelación del campeonato, en la semifinal.

La Máquina tuvo una sacudida en la parte final de la fase regular con el despido del argentino Nicolás Larcamón de la dirección técnica por una crisis de resultados.

Joel Huiqui, un exjugador del conjunto, fue el elegido para sustituir a Larcamón y a pesar de que ésta es su primera experiencia como entrenador en primera división ha logrado llevar a su equipo al duelo por el título.

Cruz Azul es el cuarto equipo más ganador en la historia de la liga con nueve campeonatos. Su más reciente trofeo de liga lo ganó en el 2021.

– Partido de ida de la final del Clausura del fútbol mexicano:

21.05: Cruz Azul-Pumas UNAM.

– Partido de vuelta de la final del Clausura del fútbol mexicano:

24.05: Pumas UNAM-Cruz Azul. EFE

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