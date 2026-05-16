Los Pumas de Keylor Navas reciben al Pachuca del ecuatoriano Valencia, en la semifinal

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México, 16 may (EFE).- Los Pumas UNAM del guardameta costarricense Keylor Navas recibirán el domingo al Pachuca del delantero ecuatoriano Enner Valencia, en un esperado partido en la semifinal del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Después de perder por 1-0 ante los Tuzos, el jueves en el partido de ida, ahora los universitarios saldrán a darle la vuelta al marcador para acceder a la final.

Pachuca, dirigido por el entrenador argentino Esteban Solari, posee una de las mejores ofensivas del campeonato, con Valencia, el brasileño Kenedy, el venezolano Salomón Rondón y el marroquí Oussama Idrissi.

El equipo saldrá a vulnerar a Navas para buscar el pase a la final en un duelo de pronóstico reservado entre dos cuadros que pasan por su mejor momento del año.

En la fase regular, los Tuzos tuvieron altibajos con su defensa, pero en la etapa decisiva del campeonato han recibido solo un gol en 270 minutos. Si bien saldrá a proponer en busca de la victoria, para Solari será clave mantener el buen orden de su zaga.

Si la serie termina empatada, Pumas eliminará a Pachuca por haber tenido mejor rendimiento en la fase regular. Para que eso suceda, los universitarios necesitarán vencer este domingo en su estadio.

El paraguayo Robert Morales, el brasileño Juninho y el panameño Adalberto Carrasquilla liderarán el ataque de Pumas, con capacidad para hacer daño en un momento de elevado estado anímico del cuadro del entrenador Efraín Juárez.

El guardameta Navas es un referente por lo que aporta en la cancha y como líder del equipo líder de la fase regular, crecido después de eliminar en cuartos de finales al poderoso América.

Al ganar el duelo de ida a Pachuca le bastará con no perder mañana, pero el equipo no podrá apostar a la defensa porque sería muy arriesgado ante el cuadro de la mejor ofensiva del campeonato, con 40 goles incluida la fase de los ocho mejores.

El ganador de la serie disputará el título contra el triunfador este sábdo del duelo Guadalajara-Cruz Azul.

Las Chivas del entrenador argentino Gabriel Milito sacaron provecho el pasado miércoles de un error del portero colombiano Kevin Mier, con fallas reiteradas en partidos cruciales, y empataron 2-2 en casa de los celestes.

Este sábado los tapatíos tratarán de sacar provecho de jugar en su estadio, con la ventaja de que con un empate accederán a la final, por haber terminado mejor que Cruz Azul en la fase regular del torneo.EFE

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