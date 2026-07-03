Los rebeldes de Yemen amenazan a Arabia Saudita por supuesta incursión aérea

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Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, amenazaron el viernes con atacar aeropuertos e infraestructuras estratégicas de Arabia Saudita en caso de una «agresión» por parte de Riad, a quien que acusan de haber violado su espacio aéreo.

Las amenazas se producen tras un período de relativa calma entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes.

«Advertimos al enemigo criminal saudita contra cualquier nuevo intento de violar nuestro espacio aéreo o cometer una agresión contra nuestro país», declaró en un mensaje en video el portavoz militar hutí, Yahya Saree.

«Cualquier acción de ese tipo recibirá una respuesta integral dirigida contra sus aeropuertos y sus intereses vitales, tanto en tierra como en el mar», añadió.

Saree aseguró que los rebeldes habían frustrado un intento de aviones de guerra sauditas de penetrar en su espacio aéreo a las 05H20 (02H20 GMT), con el objetivo de «impedir que un avión civil iraní -que transportaba a más de 200 ciudadanos varados, heridos y enfermos- aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Saná».

Los hutíes están en guerra con el gobierno yemení desde 2015, en un conflicto que causó cientos de miles de muertos y desencadenó una grave crisis humanitaria en Yemen.

Los rebeldes hutíes controlan la capital, Saná, y gran parte del norte del país, incluida la mayoría de los principales centros de población, mientras que el gobierno reconocido internacionalmente mantiene el control de gran parte del sur.

Los combates entre ambos bandos permanecen en gran medida congelados desde la tregua negociada por la ONU en 2022.

Los hutíes, que controlan la mayor parte del norte de Yemen, se sumaron al conflicto en Oriente Medio el 28 de marzo, en apoyo a Teherán, lanzando varios misiles contra Israel antes de la entrada en vigor de un alto el fuego en la región.

El país lleva más de una década dividido entre estos rebeldes y las fuerzas del gobierno, respaldadas por Arabia Saudita.

bur-aya/hme/cab/meb