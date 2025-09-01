Los rebeldes de Yemen entierran a primer ministro muerto en bombardeo israelí

afp_tickers

2 minutos

Miles de personas participaron este lunes en la capital de Yemen en los funerales del primer ministro y de otros 11 altos cargos del gobierno de los rebeldes hutíes, que murieron la semana pasada en un bombardeo de Israel.

Los 12 ataúdes fueron llevados a la mezquita de Al Shab en la capital Saná, controlada desde 2014 por este grupo rebelde proiraní.

El primer ministro hutí, Ahmed Ghaleb Naser al Rahawi, nueve ministros y dos funcionarios de su gabinete, murieron el 28 de agosto en un bombardeo israelí que golpeó una zona de Saná donde se desarrollaba una reunión.

Este es el cargo de más alto perfil de los rebeldes yemenitas muerto en un bombardeo israelí desde que los hutíes comenzaron a lanzar misiles y drones contra Israel, tras el inicio de la guerra en Gaza. La mayoría de estos proyectiles fueron interceptados.

«No hay motivos para preocuparse por el funcionamiento del aparato gubernamental», declaró el primer ministro interino, Mohamed Ahmad Muftah ante la multitud reunida en la mezquita.

Yemen está en guerra desde 2014 y los hutíes controlan grandes extensiones del territorio y después del inicio de la guerra en Gaza comenzaron a lanzar bombardeos contra Israel, afirmando que actúan en solidaridad con los palestinos.

Además, realizan acciones en el mar Rojo y el golfo de Adén contra navíos que consideran vinculados con Israel.

En respuesta, el ejército israelí lanza ataques contra objetivos de los hutíes y ha bombardeado puertos en el oeste del país, el aeropuerto de Saná e instalaciones eléctricas, depósitos de combustible e incluso el palacio presidencial.

El analista yemení residente en Estados Unidos Mohammed Al Basha afirmó que el ataque del 28 de agosto puede marcar el inicio de una «campaña de asesinatos selectivos contra los líderes civiles y militares hutíes».

bur-saa/tp/an/pc