Los rebeldes hutíes de Yemen dicen haber atacado dos petrolero sauditas

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Los rebeldes hutíes yemeníes respaldados por Irán afirmaron este miércoles haber atacado dos petroleros sauditas, uno en el Mar Rojo, frente a la ciudad de Yanbu, y otro en el Golfo de Adén.

La ciudad de Yanbu, situada en el norte del mar Rojo, se había convertido en el principal puerto de exportación del petróleo saudita desde que Irán bloqueó la navegación en el estrecho de Ormuz.

Los rebeldes, que controlan amplias partes de Yemen, impusieron un bloqueo marítimo a Arabia Saudita el 22 de julio.

El bloqueo anunciado por los hutíes amenaza la capacidad de exportar petróleo de Arabia Saudita, que usaba el mar Rojo como alternativa al estrecho de Ormuz.

El grupo «apuntó con éxito al petrolero saudita Wafa, en el norte del mar Rojo, frente a la costa de Yanbu, con varios misiles balísticos», dijo su portavoz militar, Yahya Saree, en una declaración en video.

Horas más tarde los rebeldes informaron de otro ataque a otro petrolero saudita, esta vez en el golfo de Adén, como parte del bloqueo que anunciaron contra la flota saudita.

Sobre el primer ataque, Saree afirmó que el bloqueo obliga a Arabia Saudita a desviar «sus petroleros hacia el norte del mar Rojo», la parte más alejada de Yemen, situada en la costa sur.

El segundo ataque habría alcanzado el buque Daisy cono un misil balístico, según el portavoz de los hutíes.

Con el bloqueo iraní de Ormuz, el puerto de Yanbu se convirtió en el principal punto de salida del petróleo saudita y el estrecho de Bab el Mandeb pasó a ser una ruta de tránsito crucial para el crudo.

Este estrecho corredor marítimo entre Yemen y Yibuti conecta el mar Rojo con el océano Índico y, a través del canal de Suez, con el Mediterráneo.

Las exportaciones marítimas de crudo saudita a través de Bab el-Mandeb se multiplicaron por ocho entre marzo y mediados de julio de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos de la empresa de información de transporte marítimo Kpler.

En junio se dispararon hasta casi 100 millones de barriles, frente a 7 millones de barriles en febrero.

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