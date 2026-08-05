Los rebeldes hutíes de Yemen dicen haber atacado un petrolero saudita en el mar Rojo

afp_tickers

Compartir

2 minutos

Los rebeldes hutíes yemeníes respaldados por Irán afirmaron este miércoles haber atacado un petrolero saudita frente a la costa de la ciudad de Yanbu, en el mar Rojo.

Esta ciudad situada en el norte del mar Rojo se había convertido en el principal puerto de exportación del petróleo saudita desde que Irán bloqueó la navegación en el estrecho de Ormuz.

Un portavoz de estos rebeldes que controlan amplias partes de Yemen aseguró que es el octavo barco que atacan desde que impusieron un bloqueo marítimo a Riad el 22 de julio.

El grupo «apuntó con éxito al petrolero saudita Wafa en el norte del mar Rojo, frente a la costa de Yanbu, con varios misiles balísticos», dijo su portavoz militar, Yahya Saree, en una declaración en video.

El bloqueo anunciado por los hutíes amenaza la capacidad de exportar petróleo de Arabia Saudita, que usaba el mar Rojo como alternativa al estrecho de Ormuz.

Saree afirmó que el bloqueo del grupo había obligado a Arabia Saudita a desviar «sus petroleros hacia el norte del mar Rojo», la parte más alejada de Yemen, situada en la costa sur.

Por ello, el grupo ahora «intensificará los ataques contra los petroleros sauditas en el norte del mar Rojo para cerrar todos los puntos de acceso e impedir su paso».

Con el bloqueo iraní de Ormuz, el puerto de Yanbu se convirtió en el principal punto de salida del petróleo saudita y el estrecho de Bab el Mandeb pasó a ser una ruta de tránsito crucial para el crudo.

Este estrecho corredor marítimo entre Yemen y Yibuti conecta el mar Rojo con el océano Índico y, a través del canal de Suez, con el Mediterráneo.

Las exportaciones marítimas de crudo saudita a través de Bab el-Mandeb se multiplicaron por ocho entre marzo y mediados de julio de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos de la empresa de información de transporte marítimo Kpler.

En junio se dispararon hasta casi 100 millones de barriles, frente a 7 millones de barriles en febrero.

bur-aya/ris/erl/arm/dbh/erl