Los reformistas en Irán piden la liberación “inmediata e incondicional” de sus miembros

Teherán, 10 feb (EFE).- El Frente de Reformas de Irán, coalición de partidos moderados, pidió este martes la liberación “inmediata e incondicional” de los siete miembros de la agrupación detenidos en los últimos días, así como del resto de presos políticos.

En un comunicado la agrupación llamó al presidente de Irán, el reformista Masud Pezeshkian; al jefe del Poder Judicial iraní, Gholamhosein Mohseni Ejei, y al ministro del Interior, Eskandar Momeni, que “aseguren la liberación inmediata e incondicional de los detenidos y de los demás presos políticos”.

Las autoridades iraníes arrestaron entre el domingo y el lunes a seis importantes figuras reformistas como son Azar Mansouri Mansouri, jefa del Frente de las Reformas; su portavoz Javad Emam, Ebrahim Asgarzadeh (exviceministro de Exteriores) y Mohsen Aminzadeh (exparlamentario), Hossein Karrubí y Ali Shakourirad, a la que se sumó el sábado Ghorban Behzadian Nejad.

Todos ellos han criticado la represión de las protestas en las que murieron miles de personas en enero.

Pezeshkian no se ha pronunciado acerca de los arrestos de los miembros del bloque político que le apoyó en la campaña electoral de 2024 que ganó.

La coalición calificó los arrestos de “asombrosos y profundamente lamentables” y consideró que “no transmiten otro mensaje que el aumento de la desesperanza de la opinión pública respecto a la capacidad de una corriente moderada, contraria a la violencia y comprometida con los intereses nacionales”.

Aseguró además que este tipo de acciones “empujan al país, en lugar de hacia la calma, hacia una mayor intolerancia y cerrazón”.

Además del arresto de políticos en los últimos días han sido detenidos el guionista Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por la película ‘Un simple accidente’, y los destacados activistas Vida Rabbani, Abdullah Momeni y Ghorban Behzadian-Nejad, por la firma de un manifiesto crítico con las autoridades.

También, la premio Nobel de la Paz 2023 Narges Mohammadi fue condenada el sábado a una nueva pena de siete años de prisión, la décima sentencia en su contra desde 2021, anunció el domingo la Fundación Narges, con sede en París.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre por la caída del rial en Teherán pero pronto se extendieron al resto del país entre llamadas al fin de la República Islámica y que se apagaron tras una represión en la que el Gobierno iraní reconoce 3.117 muertos.

Organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 6.961 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.600 posibles muertes, y estiman unos 51.000 arrestos. EFE

