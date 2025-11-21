Los representantes de Comercio de EE.UU. se reúnen con homólogos de la UE desde el domingo

2 minutos

Bruselas, 21 nov (EFE).- El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y el representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, mantendrán reuniones con políticos de la Unión Europea (UE) a partir del domingo en Bruselas para abordar los vínculos entre Washington y el club comunitario, confirmó este viernes la Comisión Europea (CE).

En la rueda de prensa diaria de la CE, la portavoz Arianna Podesta detalló que este domingo el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, se reunirá con Greer.

«El lunes por la tarde Lutnick y Greer se unirán a Sefcovic en el diálogo de implementación dedicado a las inversiones de la Unión Europea y Estados Unidos, junto con líderes empresariales de sectores industriales activos en varios Estados miembros de la UE», comentó.

Los tres también debatirán sobre la implementación de la declaración conjunta de la UE y EE. UU., en la que se detallan los términos del acuerdo político alcanzado el pasado verano para evitar una guerra comercial entre las dos partes.

Además, está previsto que Lutnick y Greer participen en la reunión de ministros de Comercio de los Veintisiete que se celebra el lunes en Bruselas.

Podesta también confirmó que la vicepresidenta ejecutiva de la CE Henna Virkkunen se reunirá con Lutnick y Greer.

«La UE sigue plenamente centrada en la implementación pragmática de la declaración entre la Unión Europea y Estados Unidos y mantenemos consultas de manera regular con nuestros Estados miembros en el contexto de este importante trabajo», expuso.

Agregó que el club comunitario aspira a conseguir «resultados concretos y equilibrados» con Washington en el ámbito comercial que proporcionen «beneficios mutuos para ambas partes».

«Seguimos implicándonos con Estados Unidos en el nivel técnico y político», subrayó, y recordó que tanto Washington como Bruselas acordaron considerar otros sectores y productos a los que aplicar exenciones arancelarias, lo que sigue siendo «una prioridad» para la UE.

Ya este viernes, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se reunió con Greer.

«Muy buenas conversaciones con Greer en el Parlamento Europeo. Nuestro enfoque es muy claro: impulsar el comercio, abrir las puertas a las empresas y profundizar en las relaciones transatlánticas», publicó la política maltesa en sus redes sociales.

Agregó que facilitando hacer negocios a lo largo del Atlántico, se «fortalecen» las economías y la asociación entre Estados Unidos y la Unión Europea. EFE

jug/rja/mr