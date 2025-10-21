Los republicanos exigen detener al príncipe Andrés y denuncian encubrimiento de la Corona

Judith Mora

Londres, 21 oct (EFE).- La asociación británica de republicanos exigió este martes la detención del príncipe Andrés y denunció un presunto encubrimiento de sus actividades por parte de la familia real, en medio del escándalo por sus vínculos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein y las acusaciones de abuso sexual de Virginia Giuffre.

Graham Smith, consejero delegado de la organización Republic, que defiende la abolición de la monarquía y la instauración de una república en el Reino Unido, declaró a EFE que «el príncipe Andrés debe ser detenido e interrogado bajo advertencia policial».

«Afronta múltiples acusaciones, por delitos sexuales, corrupción en cargos públicos y tentativa de corrupción de un policía», apuntó.

Smith pidió también «una investigación más amplia sobre la familia real por dos décadas de intentos de encubrir y proteger a Andrés».

«Es imperativo determinar quién sabía qué, cuándo y cómo, y si se ejerció presión sobre otros para mantenerlo todo en secreto», subrayó.

El testimonio de la víctima

Las críticas al hermano del rey Carlos III, que el pasado viernes renunció al uso de todos sus títulos -excepto el de príncipe, que tiene de nacimiento-, aumentaron con la publicación hoy del libro póstumo de Giuffre, ‘Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice’, donde detalla tres encuentros con él cuando era menor de edad.

Aunque Andrés se retiró de la vida pública en 2019 tras una entrevista en la que intentó justificar su relación con Epstein -y en 2022 Isabel II le retiró sus honores militares-, su amistad con el magnate, muy bien conectado con la élite mundial, era conocida desde la década de 1990, lo que ha reavivado las preguntas en este país sobre por qué la familia real no actuó antes.

Según Smith, «es imposible que el rey no estuviera informado de todo esto».

«Por ejemplo, él y Guillermo (el heredero) habrían estado plenamente al tanto del contacto por correo electrónico de Andrés con Epstein y de cualquier intento de presionar a la policía. Habrían exigido conocer estos detalles años atrás a fin de prepararse para defenderse», dijo a EFE.

Documentos difundidos en las últimas semanas demuestran que el segundo hijo varón de la difunta reina se comunicó por ‘email’ con Epstein más allá de diciembre de 2010, fecha en la que aseguró haber cortado la relación.

Además, el pasado fin de semana, el tabloide ‘Mail on Sunday’ publicó que Andrés habría pedido a uno de sus guardias de protección investigar a Giuffre, facilitándole su número de la seguridad social y fecha de nacimiento, pese a sostener que no la conocía.

«Quitarle los títulos es algo trivial comparado con la gravedad de las acusaciones en su contra. Debería ser arrestado, llevado a la comisaría, interrogado bajo advertencia y, si hay pruebas, acusado y enjuiciado. Que un tribunal decida si es culpable», incidió Smith.

Dudas sobre sus finanzas y negocios

Además de los lazos del príncipe con Epstein, convicto en 2008 de solicitar prostitución con una menor y que se ahorcó en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual, existen interrogantes sobre su situación financiera y sus contactos en negocios internacionales, incluido con un supuesto espía chino.

Pese al aparente aumento de las pruebas en su contra, Smith, que personalmente denunció al príncipe en dos ocasiones -por el caso Giuffre y por embestir con su coche una verja del parque de Windsor-, cree que la actual investigación de la Policía sobre las demandas a su guardaespaldas «va a quedar en nada».

Tampoco confía en la iniciativa de los políticos: «Son unos cobardes; no quieren involucrarse. Se está permitiendo que esta familia cometa delitos y corrupción a la vista de todos», manifestó.

Smith celebró que varios diputados británicos hayan pedido al Gobierno que impulse una nueva legislación que permita al Parlamento revocar oficialmente los títulos de Andrés, al margen de lo que decida la monarquía.

Republic, que cuenta con unos 9.000 miembros de pago y más de 100.000 simpatizantes, escribió el lunes a los parlamentarios para instarles a «alzar la voz y seguir manteniendo la presión». EFE

