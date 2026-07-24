Los residentes regresan a zona de repliegue del sur libanés escoltados por el Ejército

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Beirut, 24 jul (EFE).- Los residentes de Zawtar al Gharbiya, zona de repliegue incluida en el acuerdo marco entre el Líbano e Israel, comenzaron a regresar este viernes escoltados por el Ejército libanés, que desplegó un dispositivo de seguridad para garantizar el retorno, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

Los habitantes de esta localidad ubicada en el sur del Líbano empezaron a volver poco a poco con ayuda del Ejército, que facilita el acceso de los vecinos a sus viviendas, tal como anunció este jueves el primer ministro libanés, Nawaf Salam, tras su visita a la zona después de la retirada israelí.

El Ejército libanés se desplegó el pasado martes en Zawtar al Gharbiya, una de las tres zonas de repliegue incluidas en el acuerdo marco entre Israel y el Líbano, mediado por Estados Unidos, para la retirada gradual de tropas israelíes del sur libanés y el despliegue libanés.

De acuerdo con el texto del acuerdo marco rubricado por las tres partes, las Fuerzas Armadas libanesas asumirán gradualmente la responsabilidad de «seguridad plena y efectiva» en lo que han denominado como «zonas piloto», de donde las tropas israelíes se irán replegando «gradualmente» tras haberlas ocupado durante su invasión en el sur del país mediterráneo.

Hoy, añadió ANN, se permitió a los residentes ingresar únicamente a los barrios del oeste y del norte para inspeccionar sus hogares, pero no se les permitió permanecer en la localidad.

Mientras, unidades de las Fuerzas Armadas organizaron el ingreso de los residentes que habían estado acampados en la entrada de Zawtar al Gharbiya durante cuatro días. Finalmente, se les permitió ingresar este viernes después de que el Regimiento de Ingenieros del Ejército completara la remoción de obstáculos sospechosos, municiones sin explotar y minas, añadió la agencia.

Los accesos presentaban una gran congestión, lo que provocó una circulación muy lenta de los coches que entraban debido a la gran cantidad de residentes que querían regresar, mientras que algunos de ellos prefirieron recorrer el camino a pie para llegar a sus casas, detalló ANN. EFE

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