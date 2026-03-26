Los restaurantes rusos registran los peores números en 25 años, según medios

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Moscú, 26 mar (EFE).- Los restaurantes rusos registraron el peor trimestre en 25 años debido a la grave caída de la demanda y de los ingresos de los establecimientos, informó este jueves el diario Kommersant.

Los ingresos de los restaurantes rusos se vieron gravemente afectados por la fuerte caída de la demanda, ya que la afluencia ha bajado en algunos establecimientos un 40 %, por lo que el mercado respondió con una oleada de cierres casi inmediata.

Según el diario ruso la demanda en restaurantes y bares de Moscú cayó un 12 % interanual entre el 1 de enero y el 23 de marzo, en San Petersburgo, la segunda ciudad más grande del país, la caída fue del 8 %.

El número total de locales de restauración en ciudades de más de un millón de habitantes se redujo entre un 2 % y un 11 %.

La afluencia de clientes y los ingresos de los restaurantes desde principios de año alcanzaron sus niveles más bajos en los últimos 25 años, afirma el vicepresidente de ventas de alcohol y empresas del sector de la Hostelería de la Federación de Restauradores y Hoteleros, Alexéi Nebolsin.

Los expertos relacionan la caída de la demanda con la caída de los ingresos reales de los rusos, que se inició de manera acusada a mitad del año pasado.

Las cuentas de los establecimientos también se vieron afectadas por el aumento de la carga impositiva contemplada con el inicio del año, incluidas aquellas que afectan a la venta de bebidas alcohólicas.

La economía rusa, que sufre los embates de las sanciones en el quinto año de guerra en Ucrania, sufrió en enero una contracción del 2,1 %.EFE

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