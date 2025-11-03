Los restos de la escritora Matilde de la Torre regresarán desde México a España

Santander (España), 3 nov (EFE).- Los restos de la escritora, política y periodista española Matilde de la Torre serán exhumados y trasladados desde México, donde falleció en 1946 en el exilio, hasta su pueblo natal, Cabezón de la Sal, en el norte de España, un deseo que ella expresó antes de morir.

Periodista, escritora y pedagoga, Matilde de la Torre (1884-1946) fue además una de las únicas cinco mujeres diputadas durante la República española, entre 1933 y 1936, y también fue directora general de Comercio.

Los restos de la escritora y exdiputada serán inhumados en Cabezón de la Sal el 19 de marzo de 2026 por el 80 aniversario de su fallecimiento, según señaló a EFE la presidenta de la Fundación Matilde de la Torre, Paz de la Cuesta, quien viajará a México, con autorización de la familia de De la Torre, para traerlos.

Se traerán, además, los restos del hermano de la escritora, Carlos de la Torre, que también falleció en México.

La presidenta de la Fundación resalta que De la Torre perteneció a un grupo de mujeres «muy extraordinario» en el que todas estaban relacionadas entre sí en los años 20 y 30 del siglo pasado, entre las que también estaban Concha Espina, Consuelo Bergés y María Blanchard, quien era su prima hermana.

«Es extraordinario que en una zona no muy cosmopolita y con poca visibilidad hubiera de pronto cuatro figuras intelectuales mujeres», destaca, y resalta que lo que diferenció a esta escritora fue su vinculación con el pueblo.

Montó la Academia Torre, vinculada al Instituto Libre de Enseñanza, y el coro Voces Cántabras, a través del cual «desde la cultura arraigó la tierra en su sociedad y su cultura trascendió lo popular».

Con la derrota del bando republicano en la guerra civil y la instauración de la dictadura de Francisco Franco, De la Torre tuvo que exiliarse a Francia y en 1940 partió a México, donde seis años después falleció y fue enterrada en el panteón español. EFE

