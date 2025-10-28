Los restos entregados por Hamás pertenecen a un rehén ya devuelto, según medios israelíes

Jerusalén, 28 oct (EFE).- Los restos entregados anoche por Hamás a Israel no pertenecen, según avanzan este martes varios medios israelíes citando al Instituto Nacional Forense del Ministerio de Salud, a ninguno de los 13 rehenes fallecidos que siguen en Gaza, sino a uno ya devuelto anteriormente y que ya fue enterrado en Israel.

El grupo palestino aseguró anoche tras hacer llegar el ataúd al Comité de la Cruz Roja que había entregado un nuevo cuerpo como parte del acuerdo del alto el fuego. EFE

