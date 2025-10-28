Los restos entregados por Hamás pertenecen a un rehén ya devuelto, según medios israelíes

Jerusalén, 28 oct (EFE).- Los restos mortales entregados anoche por Hamás no pertenecen, según avanzan este martes varios medios israelíes citando al Instituto Nacional Forense del Ministerio de Salud, a ninguno de los 13 rehenes fallecidos que siguen en Gaza, sino que serían de uno devuelto anteriormente y que ya fue enterrado en Israel.

El grupo palestino aseguró anoche, tras entregar un ataúd al Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), que había entregado un nuevo cuerpo como parte del acuerdo del alto el fuego.

No es la primera vez que se produce un error en la devolución de cuerpos. El grupo también entregó el pasado 14 de octubre tres cuerpos de cautivos fallecidos, pero uno de ellos no se correspondía con ninguna de las identidades tras el análisis forense.

La gran mayoría de los alrededor de 200 gazatíes devueltos por Israel tampoco han podido ser identificados, debido a las desfiguraciones que padecen, signos de maltrato y la falta de equipo forense en los hospitales.

Los islamistas reiteran tener dificultades para localizar los cadáveres de los rehenes por las toneladas de escombros que cubren Gaza y porque muchos de los comandantes encargados de enterrarlos ya no se acuerdan del lugar exacto o han sido asesinados, según dijo ayer Hamás en un comunicado. Israel sólo permite ayuda en la búsqueda de Egipto.

Pese a todo, el movimiento ha reiterado, desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre, su voluntad de querer devolver todos cuerpos y de no dar «ningún pretexto» a Israel para reiniciar los bombardeos.

Las facciones palestinas expandieron el pasado domingo la búsqueda de nuevos cuerpos a áreas más allá de la denominada ‘Linea amarilla’; la parte que continúa bajo control militar del Ejército de Israel, que sigue dominando el 53 % del enclave pese a un repliegue parcial.

El Comité Internacional de la Cruz Roja estuvo presente en las excavaciones, para las que Egipto envió también palas cargadoras, excavadoras y vehículos. En Gaza, se estima que quedan los cuerpos de al menos 7.000 palestinos sepultados, ante la negativa de Israel de permitir la entrada de equipos de remoción. EFE

