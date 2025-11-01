Los restos mortales entregados anoche a Israel no pertenecen a ningún rehén

Jerusalén, 1 nov (EFE).- Los restos mortales de tres cuerpos entregados anoche a Israel por Hamás, con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, no pertenecen a ninguno de los rehenes, concluyó este sábado el análisis forense israelí según se han hecho eco diferentes medios locales.

Israel había sido notificado con antelación de que Hamás no estaba seguro de la identidad de los restos, que no se ha hecho pública tras su análisis en el Instituto forense de Abu Kabir en Tel Aviv.

Los últimos cadáveres de cautivos israelíes fueron entregados el jueves e identificados como los de Amiram Cooper, de 84 años, y Sahar Baruch, de 25 años, según informó la oficina del primer ministro en un comunicado.

En el marco del alto el fuego, Hamás liberó a los 20 cautivos que quedaban con vida a cambio de cerca de 2.000 detenidos y presos palestinos. Además, ha entregado también los cuerpos de 17 rehenes, por lo que quedan 11 en el enclave.

Por su parte, Israel ha devuelto a la Franja, con la mediación de la Cruz Roja, 225 cadáveres de gazatíes, muchos con signos de abusos y de torturas o carbonizados, según imágenes divulgadas por el Ministerio de Sanidad a fin de facilitar su identificación y denuncias de fuentes médicas y de Hamás.

Hasta el momento, según Sanidad, solo 75 de los 225 cuerpos devueltos por Israel han podido ser identificados, mientras que otros han sido enterrados en fosas comunes en los cementerios. EFE

