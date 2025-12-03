Los restos mortales entregados anoche a Israel no pertenecen a ningún rehén

2 minutos

Jerusalén, 3 dic (EFE).- Los restos mortales entregados anoche a Israel por Hamás, con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, no pertenecen a ninguno de los rehenes, concluyó este miércoles el análisis forense israelí.

«Tras completar el proceso de identificación en el Centro Nacional de Medicina Forense, se determinó que los hallazgos traídos ayer para su análisis desde la Franja de Gaza no están vinculados a ninguno de los secuestrados fallecidos», informó esta mañana la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

La nota afirma que los familiares de los rehenes asesinados que todavía permanecen en el enclave palestino fueron informados de los resultados del examen, e insiste en que «los esfuerzos para recuperarlos no cesarán hasta que se complete la misión: que reciban un entierro digno en su país».

En ocasiones anteriores, cuerpos entregados por milicias gazatíes no se han correspondido con ningún cautivo en el enclave.

Hamás ha reiterado en varias ocasiones tener dificultades para localizar los cadáveres de los rehenes por las ingentes cantidades de escombros que cubren la Franja y porque muchos de los comandantes encargados de enterrarlos ya no se acuerdan del lugar exacto o han sido asesinados.

Israel bloquea también la entrada a Gaza de cualquier material necesario para las pruebas de ADN, como instrumentos para autopsias y kits de análisis de ADN, lo que imposibilita de identificación de cuerpos en el enclave.

En Gaza quedan aún dos cuerpos de rehenes de los 28 fallecidos, el del soldado israelí Ran Gvili y el del tailandés Sudthisak Rinthalak, secuestrados durante la masacre perpetrada por las milicias en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. EFE

ybp/alf