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Los reyes abordaron en el Vaticano la visita a España del papa y el compromiso por la paz

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Roma, 20 mar (EFE).- El rey Felipe VI y la reina Letizia abordaron en sus reuniones de este viernes con León XIV y posteriormente con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, la próxima visita del papa a España en junio, algunas cuestiones de actualidad que conciernen a la situación del país y la importancia de un compromiso constante en favor de la paz.

«Durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y España, que tendrán un momento significativo en el próximo Viaje Apostólico del Santo Padre», informó en un comunicado el Vaticano sobre las reuniones que mantuvieron en el Vaticano. EFE

ccg/jgb

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