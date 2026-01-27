Los reyes de Dinamarca inician una visita de dos días a Estonia

Riga, 27 ene (EFE).- Los reyes de Dinamarca, Federico X y Mary, iniciaron este martes una visita oficial de dos días a Estonia, en cuya capital, Tallin, fueron recibidos por el presidente del país báltico, Alar Karis, y la primera dama, Sirje Karis.

Una guardia de honor militar y residentes locales que ondeaban pequeñas banderas danesas en la Plaza del Ayuntamiento de Tallin dieron la bienvenida a la pareja real danesa, que está acompañada por los ministros de Exteriores y de Defensa, Lars Løkke Rasmussen y Troels Lund Poulsen.

La visita de los reyes de Dinamarca a Estonia, que se produce por invitación de Karis y precede a la que harán a continuación a Lituania, incluye este martes actos oficiales como la colocación de una corona en el monumento a la guerra de independencia de 1918-1920 en la Plaza de la Libertad y una visita al memorial a las víctimas del comunismo junto a la primera dama estonia en Maarjamäe.

Después mantendrán un almuerzo con el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, y se reunirán con el presidente del Parlamento, Lauri Hussar.

Posteriormente visitarán el centro de aprendizaje enfocado en la tecnología, la ciencia y la innovación ‘Rakett69 Science Studios’, donde saludarán a niñas de entre 8 y 14 años de la organización educativa HK Unicorn Squad.

Ya por la noche el presidente estonio y su esposa ofrecerán a los reyes de Dinamarca un concierto y un banquete de Estado en la Iglesia de San Nicolás, que sufrió graves daños durante los bombardeos de 1944, pero que fue reconstruida y reabierta en 1984 como parte del Museo de Arte de Estonia.

Al día siguiente Federico X y Mary visitarán el centro estonio de ciberseguridad ‘CR14’, donde se estrena y prueba la defensa cibernética y ofrecerán una recepción de agradecimiento en el Ayuntamiento medieval de Tallin.

El presidente y la primera dama estonios despedirán finalmente a los reyes de Dinamarca en un lugar especial para la relación bilateral, en el Jardín del Rey Danés en Tallin, donde, según la leyenda, la bandera nacional de Dinamarca, el Dannebrog, descendió del cielo en 1219 durante una batalla liderada por el rey danés Valdemar Sejr (Valdemar II el Victorioso) en lo que hoy es Estonia.

Tras la aparición milagrosa de la bandera, el curso de la batalla se inclinó a favor de los daneses y propiciaron su victoria.

La pareja real efectuó la primera de tres visitas de Estado a los países bálticos en Letonia en octubre de 2025.

Dinamarca mantiene fuertes vínculos históricos con los tres países y estableció relaciones diplomáticas por primera vez en 1921.

El país nórdico nunca reconoció la anexión soviética de los países bálticos y, en agosto de 1991, fue uno de los primeros países en restablecer relaciones diplomáticas tras su separación de la Unión Soviética. EFE

