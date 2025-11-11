Los reyes de España llegan a Pekín para el segundo tramo de su visita a China

Pekín, 11 nov (EFE).- Los reyes de España, Felipe y Letizia, llegaron este martes a Pekín procedentes de Chengdu para la segunda parte de su visita de Estado a China, centrada en los actos institucionales y en la reunión que el monarca mantendrá este miércoles con el presidente chino, Xi Jinping.

El avión de la delegación española aterrizó sobre las 16.40 hora local (08.40 GMT) en el Aeropuerto Capital de Pekín, donde los monarcas fueron recibidos por el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, y por el cónsul general de España en la capital china, Juan José Buitrago, entre otras autoridades.

También les esperaba una pareja de niños chinos que agasajaron a Felipe y Letizia con un ramo de flores.

Está previsto que los reyes cenen esta noche en privado con el presidente chino, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan, antes de iniciar mañana miércoles la agenda oficial en Pekín.

Esta segunda etapa en la capital china marca el tramo político de una visita que comenzó este mismo martes en Chengdu (centro), con una agenda de contenido económico y cultural en la que Felipe VI presidió un foro empresarial y se reunió con las autoridades de la región de Sichuan, entre otras actividades.

En Pekín, los reyes serán recibidos oficialmente mañana por el presidente Xi Jinping y su esposa, con una ceremonia oficial de bienvenida el miércoles 12, tras la cual Felipe VI mantendrá una reunión con el mandatario chino, con quien después co-presidirá la firma de acuerdos bilaterales en varios ámbitos.

El monarca español mantendrá asimismo encuentros con el primer ministro, Li Qiang, y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji, en una jornada en la que la reina visitará un centro de personas con discapacidad junto a la primera dama china, y que se cerrará con una cena de gala en el Gran Palacio del Pueblo.

El jueves 13 tendrá lugar la reunión del Consejo Asesor Empresarial España-China en Pekín, a la que asistirá Felipe VI, que también visitará ese día la fábrica de la multinacional española de componentes para vehículos Gestamp, a las afueras de la capital china.

La reina, por su parte, asistirá en esa última jornada a un acto de promoción del español en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín, tras lo que ambos ofrecerán una recepción a los representantes de la colectividad española.

