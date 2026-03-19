Los reyes de España llegan a Roma y serán recibidos por el papa este viernes

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Roma, 19 mar (EFE).- Los reyes de España llegaron este jueves a última hora de la tarde a Roma donde mañana serán recibidos por el papa León XIV en audiencia en el Vaticano, tras lo que Felipe VI tomará posesión de su cargo como protocanónigo de la basílica de Santa María la Mayor de la capital italiana.

A primera hora del viernes, Felipe VI y la reina Letizia serán recibidos en audiencia por el papa en su biblioteca privada en lo que será la segunda ocasión que se encuentran con León XIV, tras asistir a la misa del inicio de su pontificado, el 18 de mayo de 2025.

En ese breve encuentro los reyes transmitieron al papa su deseo de verle pronto en España, una visita que León XIV realizará en el mes de junio.

Además de la audiencia con el papa en el Vaticano, el rey protagonizará posteriormente una histórica ceremonia, la toma de posesión de su cargo como protocanónigo de la basílica Santa María la Mayor de Roma, una tradición de siglos reservada a la monarquía española.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acompañará a los reyes en el Vaticano. EFE

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