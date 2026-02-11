Los reyes de España premian a los mejores deportistas, incluida la dominicana Paulino

Madrid, 11 feb (EFE).- Los reyes de España premiaron este miércoles a los mejores deportistas de 2023 y 2024, incluida la atleta dominicana Marileidy Paulino, que recibió el Trofeo Comunidad Iberoamericana de 2023 como reconocimiento a los éxitos conseguidos ese año, en los que ganó la medalla de oro en 400 metros en los Mundiales de Budapest.

Paulino, de 29 años, se convirtió en la primera mujer del país caribeño en subir a lo más alto del podio en un campeonato del mundo de atletismo, éxito que repitió al año siguiente en los Juegos Olímpicos de París.

La atleta no pudo asistir a la ceremonia celebrada en el Palacio de El Pardo de Madrid y fue el embajador de la República Dominicana en España, Tony Raful, el que recogió en su nombre el premio entregado por los reyes Felipe y Letizia en presencia de la ministra española de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

El Trofeo Comunidad Iberoamericana reconoce al deportista que más ha destacado durante el año en el ámbito internacional y se enmarca en los Premios Nacionales del Deporte que concede cada año el Gobierno de España.

La misma distinción, pero de la edición de 2024, la recibió la gimnasta brasileña Rebeca Andrade después de las cuatro medallas conseguidas en los Juegos de París, entre ellas, el oro en suelo por delante de la estadounidense Simone Biles.

Andrade, de 26 años, tampoco pudo asistir al acto y el trofeo lo recogió el encargado de negocios de la Embajada de Brasil en España, Luiz Claudio Themudo.

Otros galardonados de las ediciones 2023 y 2024 fueron el futbolista del Barcelona Lamine Yamal y el del Manchester City, Rodri Hernández, que también se ausentaron.

El padre de «Rodri», Antonio Hernández, recogió en primer lugar el premio al jugador del Manchester City, que este miércoles tiene partido de la Premier ante el Fulham y que en 2023 ganó la liga inglesa, la Liga de Campeones y la Copa de Inglaterra, además de la Liga de Naciones con la selección española, antes de recibir el Balón de Oro

Sí recogieron el premio de manos de los reyes la centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí , la primera jugadora en ganar tres Balones de Oro consecutivos, y la atleta española María Pérez, oro en marcha en los dos últimos Mundiales de Budapest y Tokio y en París 2024.

También se ausentó la atleta neerlandesa Femke Bol, Trofeo Unión Europea 2024 por las tres medallas que obtuvo en París, con el oro en el relevo 4×400. EFE

