Los reyes de Reino Unido llegan a Roma para reunirse mañana con el papa León XIV

1 minuto

Roma, 22 oct (EFE).- Los reyes de Reino Unido, Carlos III y Camila, han llegado este jueves a Roma para una viaje oficial al Vaticano en el que mañana se reunirán con el papa León XIV, en una visita que busca estrechar lazos entre católicos y anglicanos.

El avión de la pareja real ha aterrizado esta tarde en el aeropuerto romano de Ciampino, en cuya pista les esperaba el embajador británico ante la Santa Sede, Cristopher Trott.

Carlos III y Camila ya habían pasado por Roma el pasado abril, reuniéndose brevemente con el papa Francisco pocos días antes de morir, y ahora se verán por primera vez con su sucesor.

La visita, en pleno año jubilar, transcurrirá mañana con la llegada de los monarcas al Palacio Apostólico a las 10.45 hora local (8.45 GMT) y un cuarto de hora después el rey se reunirá con León XIV.

A las 12.10 horas (10.10 GMT) la Capilla Sixtina albergará un inédito acto de oración ecuménica en el que el rey y el papa rezarán por el cuidado del medio ambiente.

Luego se reunirán con personas, entre empresarios y voluntarios, implicados en esa tarea.

Por la tarde el rey y gobernador anglicano se trasladará a la basílica romana de San Pablo Extramuros para participar en un acto de fuerte valor ecuménico, por la unidad de la cristiandad, en este caso dividida de Roma desde el reforma anglicana del 1534. EFE

gsm/av