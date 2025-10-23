Los reyes del Reino Unido llegan al Vaticano para su histórico encuentro con León XIV

Ciudad del Vaticano, 23 oct (EFE).- Los reyes de Reino Unido, Carlos III y Camila, llegaron este jueves al Vaticano para su reunión con el papa León XIV y la posterior histórica oración ecuménica en la Capilla Sixtina en la que un monarca británico y un pontífice rezarán juntos después de casi 500 años.

El cortejo atravesó el Arco de las Campanas, que da acceso a la Ciudad del Vaticano, y llegó al Patio de San Dámaso donde fueron recibidos por el encargado de la Prefectura de la Casa Pontificia, monseñor Leonardo Sapienza, y la Guardia de Honor de la Guardia Suiza. En seguida, se interpretarán los himnos nacionales británico y de la Ciudad del Vaticano.

Los reyes serán después acompañados por Sapienza y los gentilhombres al interior del palacio pontificio donde tendrá lugar la audiencia con el papa estadounidense en la Biblioteca Privada

Tras la reunión privada, que tiene previsto dure unos 45 minutos, la reina Camila visitará la Capilla Paulina, donde podrá admirar los que son considerados los últimos frescos de Miguel Angel, acompañada por la directora de los Museos Vaticanos, Barbara Jatta, mientras que el rey Carlos III se reunirá con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, como hacen todos los Jefes de Estado.

A las 12.00 horas, en la Capilla Sixtina se celebrará la inédita oración ecuménica dedicada al cuidado de la creación, presidida por el papa y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, ya que la cabeza de la Iglesia anglicana, la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, no empezará en su cargo hasta enero.

Los reyes británicos también escucharán los coros de la Capilla Sixtina, de la Capilla de San Jorge de Windsor y el Infantil de la Capilla Real del Palacio de San James durante la celebración en la Capilla Sixtina.

Es la primera vez que un monarca británico y el papa rezan juntos desde la reforma anglicana, cuando en 1534 el entonces rey británico Enrique VIII rompió con Roma tras el intento frustrado de anular su matrimonio con Catalina de Aragón para esposarse con Ana Bolena, algo a lo que el papa Clemente VII no accedió, lo que le llevó a autoproclamarse jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. EFE

