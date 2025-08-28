Los rusos avanzan en Dnipropetrovsk mientras Moscú busca aumentar la presión sobre Kiev

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 28 ago (EFE).- Las fuerzas rusas buscan avanzar en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, donde han capturado pequeñas áreas, mientras Moscú presiona a Kiev para que haga concesiones territoriales y enfrenta al mismo tiempo una fuerte resistencia de los defensores ucranianos, que continúan impidiendo un avance mayor de Rusia.

Después de meses de combate, las fuerzas rusas están cruzando sistemáticamente la frontera administrativa hacia Dnipropetrovsk, la segunda región más grande de Ucrania, amenazando con capturar al menos cinco aldeas.

Los analistas militares y portavoces del ejército ucraniano difieren en su evaluación de hasta qué punto han progresado las fuerzas invasoras, y los organismos oficiales contradicen las afirmaciones hechas por la influyente plataforma DeepState de que dos aldeas, Zaporizke y Novogeorgiivka, han sido capturadas.

Asaltos implacables de infantería

Sin embargo, analistas independientes y el ejército coinciden en que Rusia ha acumulado aproximadamente 100.000 soldados de infantería en la vecina región de Donetsk, que ahora están tratando de filtrarse a través de las defensas ucranianas con apoyo de drones.

Las fuerzas rusas aún no tienen una base sólida en la región, pero sus pequeños grupos de infantería siguen atacando sin descanso, informó Viktor Tregubov, portavoz del comando “Dnipro” de las tropas ucranianas.

Las unidades rusas múltiples, normalmente compuestas por cinco soldados, a menudo evitan el combate directo y utilizan la cobertura de los árboles durante el día y ponchos antidrones durante la noche para evitar ser detectados por los drones ucranianos.

Las fuerzas ucranianas dependen en gran medida de drones kamikaze y contraataques ocasionales para evitar grandes avances enemigos. Ante el temor a la destrucción causada por drones, las fuerzas rusas no utilizan tanques ni vehículos blindados en la zona, y confían en la superioridad numérica de la infantería.

Ganancias limitadas para la presión diplomática

Los analistas de DeepState señalan que los avances rusos no fueron inesperados: los combates se han prolongado durante meses a lo largo de un tramo de 80 kilómetros de la frontera entre Donetsk y Dnipropetrovsk, y numerosos grupos de infantería rusa han sido liquidados antes o después de cruzar la región.

La profundidad de los avances rusos oscila hasta el momento entre varios cientos de metros y varios kilómetros, a lo largo de distintos tramos de la frontera que suman un total de 7 km. Las zonas controladas por Ucrania en Donetsk aún protegen gran parte de Dnipropetrovsk.

Es probable que estos modestos avances tengan como objetivo reforzar la narrativa de Rusia ante los socios internacionales de Kiev, presentando la derrota de Ucrania como inevitable para respaldar sus demandas territoriales y otros términos que la mayoría de los ucranianos rechazan porque los consideran equivalentes a la rendición.

Donetsk sigue siendo el epicentro

El analista militar Oleksandr Kovalenko, del Grupo de Resistencia Informativa, sostiene que el impulso ruso en Dnipropetrovsk está disminuyendo debido a las limitaciones de recursos, y que Rusia ya no puede avanzar en muchas partes del área.

Nuevos avances en Dnipropetrovsk podrían ayudar a Rusia a cortar importantes rutas de suministro a la línea del frente en el este, pero los analistas coinciden en que Rusia actualmente se centra en lograr más avances en la región oriental, donde busca capturar toda la región de Donetsk.

En particular, Moscú aspira a lanzar una batalla decisiva por Pokrovsk, pero se enfrenta a una feroz resistencia ucraniana allí. Las fuerzas invasoras también permanecen estancadas en las ruinas de Chasiv Yar y Toretsk tras prolongados asedios, incapaces de avanzar hacia los bastiones ucranianos clave de Sloviansk y Kramatorsk.

Aumento de personas desplazadas

Los ataques rusos en Donetsk y Dnipropetrovsk han intensificado los desplazamientos de los civiles, explicó a EFE Olena Logvinenko, de Cáritas Ucrania, que gestiona un albergue de tránsito en Pavlograd, a 80 kilómetros de la línea del frente.

La semana pasada, el refugio proporcionó alojamiento temporal y apoyo básico a 250 civiles desplazados diariamente, muchos de ellos ancianos o con mala salud, en camino a zonas más seguras.

El flujo, que anteriormente era de 400 personas por día, ha disminuido ligeramente debido a la apertura de dos refugios adicionales y a los contraataques ucranianos cerca de Pokrovsk que detuvieron el avance ruso hacia Dobropillia.

A pesar de estos esfuerzos, la situación sigue siendo complicada, ya que la ofensiva rusa persiste y los bombardeos de pueblos y ciudades en las zonas del frente continúan a diario, mientras Moscú ignora los llamados a un alto el fuego de Ucrania y sus socios internacionales. EFE

