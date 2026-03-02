Los rusos depositan flores ante la Embajada iraní en Moscú

Moscú, 2 mar (EFE).- Moscovitas se han acercado este lunes a depositar flores ante la Embajada de Irán, país que está siendo bombardeado por Estados Unidos e Israel.

Entre los ramos se pueden ver también fotos del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, que murió en uno de los ataques aéreos, y muñecos de peluche.

Como es tradición en este país, los rusos también trajeron velas e iconos ortodoxos a la legación diplomática de la república islámica.

El presidente ruso, Vladímir Putin, tachó de «asesinato» la muerte de Jameneí en un telegrama de condolencias remitido al presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Además, el Ministerio de Exteriores ruso condenó este lunes el ataque a una escuela de primaria femenina en la ciudad iraní de Minab, que causó la muerte de más de un centenar de personas, según medios locales. EFE

