Los símbolos del periodismo libre en Georgia y Bielorrusia reciben el premio Sájarov

Estrasburgo (Francia), 16 dic (EFE).- Los representantes de los periodistas Andrzej Poczobut y Mzia Amaglobeli, encarcelados en Bielorrusia y Georgia respectivamente por su labor como reporteros, recibieron este martes el premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga anualmente el Parlamento Europeo a contribuciones excepcionales a la lucha por los derechos humanos.

«Andrzej y Mzia no pueden estar hoy con nosotros para que reconozcamos sus logros y valentía. Están en la cárcel simplemente por hacer su trabajo, por alzar la voz contra la injusticia y persecución», dijo la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que pidió la inmediata liberación de ambos.

La hija del periodista de la minoría polaca en Bielorrusia, Jana Poczobut, y una compañera de redacción y amiga de Amaglobeli, Irma Dimitradze, recogieron el galardón en nombre de los premiados con sendos alegatos para que se les garantice atención médica y para que el mundo no deje de hablar de los presos políticos y de la situación crítica para los derechos humanos en ambos países. EFE

