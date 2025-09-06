Los SEAL de EEUU mataron a norcoreanos en una operación fallida en 2019

The Swiss voice in the world since 1935

Miembros de élite de los Navy SEAL mataron a varios civiles durante una operación fallida en 2019 que tenía como objetivo colocar un dispositivo para interceptar las comunicaciones del líder norcoreano Kim Jong Un, aseguró el diario New York Times el viernes. 

El presidente Donald Trump negó saber de esa misión ultrasecreta, que tuvo lugar durante las conversaciones nucleares con Kim, durante su primer mandato presidencial.

«No sé nada al respecto. Es la primera vez que escucho hablar de ello», aseguró Trump a periodistas en el Despacho Oval.

Según el New York Times, la operación fue considerada tan arriesgada que requirió aprobación presidencial directa. 

A pesar de meses de entrenamiento, salió terriblemente mal. 

El equipo seleccionado de los SEAL, pertenecientes a la misma unidad que mató a Osama bin Laden en 2011, desembarcaron en minisubmarinos y luego nadaron hasta la costa norcoreana, según el periódico, que dice que entrevistó a dos docenas de personas para reconstruir el relato.

Los militares de élite creían estar solos, pero de repente apareció una pequeña embarcación en la zona. 

La lancha empezó a acercarse a los minisubmarinos. Las personas a bordo llevaban linternas, y una de ellas saltó al agua. 

Ante la posibilidad de que la operación saliera mal, el suboficial SEAL de mayor rango en tierra abrió fuego contra la embarcación, al igual que los otros que estaban con él.

Cuando llegaron a la embarcación, encontraron dos o tres cuerpos, pero ni armas ni uniformes: los muertos eran, al parecer, civiles que buceaban para recolectar mariscos.

Los SEAL usaron cuchillos para perforar los pulmones de los tripulantes de la embarcación para que los cuerpos se hundieran, y lograron escapar ilesos. 

Según el Times, la operación dio lugar a una profunda investigación interna que determinó que los homicidios estaban justificados. 

Los resultados de esa revisión fueron clasificados como top secret, y se mantuvo en la oscuridad a los principales líderes del Congreso.

