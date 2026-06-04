Los sectores energético y digital se alían para impulsar los centros de datos en Europa

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Helsinki, 4 jun (EFE).- Eurelectric, la patronal eléctrica europea, presentó este jueves una iniciativa estratégica destinada a unir a los sectores energético y digital para impulsar el crecimiento sostenible de los centros de datos y la inteligencia artificial (IA) en Europa, durante el «Power Summit 2026» que se celebra en Helsinki.

Esta iniciativa, denominada «Twin Transition Commitments» (compromisos gemelos para la transición), pretende profundizar la colaboración entre actores clave de los ámbitos eléctrico y digital con el objetivo de evaluar las tendencias, las políticas y los factores del mercado que faciliten un despliegue eficiente de la IA.

A través de esta iniciativa se analizará además la demanda y la flexibilidad futuras de los centros de datos y se estudiará cómo el sistema eléctrico puede hacer frente al rápido crecimiento de estos centros en Europa, según explicó Eurelectric en un comunicado.

Al mismo tiempo, se impulsarán soluciones seguras y sostenibles para el suministro eléctrico, entre las que se incluyen el uso de IA y la colaboración entre las empresas de servicios públicos y las grandes tecnológicas que ofrecen servicios en la nube.

La iniciativa también analizará otros factores clave, como los marcos de interconexión, modelos innovadores de contratación y la planificación coordinada de las infraestructuras energéticas y digitales.

Las conclusiones se incorporarán a un estudio exhaustivo que se publicará en 2027 y que ofrecerá recomendaciones prácticas para apoyar la expansión sostenible de la IA y los centros de datos en Europa.

Según Eurelectric, la rápida adopción de la IA está transformando tanto la demanda de electricidad como el funcionamiento de los sistemas eléctricos, por lo que es necesario alinear la expansión de la infraestructura de IA con la preparación del sistema eléctrico.

La IA está generando una importante demanda de electricidad y se prevé que el 28 % del aumento de la demanda de electricidad en Europa de aquí a 2030 provenga de los centros de datos.

Por otro lado, la IA se está convirtiendo en un factor clave para optimizar la gestión del sistema eléctrico y ya está ampliamente implementada para mejorar la eficiencia de la red, la previsión de consumo o el rendimiento de los activos.

«Acelerar la aplicación de las tecnologías de inteligencia artificial aportará numerosos beneficios al sector energético, tanto en lo que se refiere a la eficiencia operativa como a la mejora de la flexibilidad en un sistema energético más descentralizado», señaló en un comunicado el secretario general de Eurelectric, Kristian Ruby.

Está previsto que la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea (CE), la española Teresa Ribera, participe este jueves en el foro «Power Summit 2026» que se celebra en Helsinki. EFE

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