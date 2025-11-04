Los seguros de impago de deuda no son siempre fiables para medir riesgos, advierte la JERS

Fráncfort (Alemania), 4 nov (EFE).- La Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) alertó este martes de que los seguros de impago de deuda (CDS) no son siempre fiables para medir el riesgo de crédito porque es un mercado muy concentrado y opaco.

La JERS dijo que esas características del mercado de estos seguros de impago de deuda se deben tener en cuenta al utilizar los diferenciales para evaluar la solvencia crediticia de un gobierno, banco o empresa.

La JERS publicó hoy un informe en el que analiza el mercado de seguros de impago de deuda, los credit default swaps (CDS), que son derivados financieros asociados al riesgo de crédito de los bonos emitidos por una empresa o un gobierno.

Estos derivados cubren el riesgo de crédito a cambio del pago de una prima pero también se usan para especular sobre la solvencia de una empresa o de un gobierno como se vio en la crisis de endeudamiento soberano de la zona del euro.

La JERS publica el análisis de este mercado en un momento en el que Francia está en crisis debido a su elevado déficit presupuestario y endeudamiento y en el que algunos bancos regionales estadounidenses como el Zions Bancorp y Western Alliance Bancorp han tenido problemas con préstamos.

Los CDS se negocian en mercados extrabursátiles sin cámaras de compensación.

La JERS señala que los diferenciales de los seguros de impago de deuda están impulsados por los bajos volúmenes negociados entre un número limitado de contrapartes.

La elevada concentración de negociación preocupa a este organismo supervisor, creado en 2010 tras la crisis financiera, porque hace que en periodos de tensión el funcionamiento del mercado no sea efectivo como se vio en las turbulencias bancarias en marzo de 2023.

El mercado de estos seguros de impago de deuda muestra falta de transparencia post negociación.

Una gran parte de los seguros de impago de deuda sobre los soberanos europeos o los bancos globales importantes para la estabilidad financiera no están obligados a publicar información en tiempo real según la regulación europea de los mercados de instrumentos financieros (MiFIR).

Por ello hay una falta de información importante para los participantes del mercado y las autoridades europeas, según la JERS.

Además, añade la JERS, es importante el acceso a tiempo a datos de elevada calidad, completos y estandarizados para que las autoridades puedan vigilar el mercado de seguros de impago de deuda de forma efectiva.

La regulación de los seguros de impago de deuda es regional o local pero su negociación es global por ello la JERS considera necesaria una mayor cooperación transfronteriza y coordinación política.

El informe da unas recomendaciones políticas para «mejorar el funcionamiento del mercado y la liquidez, aumentar la transparencia del mercado y mejorar la calidad de la información dada a las autoridades».

También establece una hoja de ruta a medio plazo para hacer frente a todos los desafíos.EFE

