Los seis candidatos que desafían al octogenario Nguesso en las presidenciales del Congo

Nairobi, 13 mar (EFE).- El joven opositor Melain Destin Gavet Elengo, de 35 años, y otros cinco candidatos desafían en las elecciones presidenciales de la República del Congo (Congo-Brazzaville) de este domingo al octogenario mandatario, Denis Sassou Nguesso, que lleva en el poder desde 1997 y busca un quinto mandato.

La oposición llega a estos comicios fragmentada y en un clima de represión, con escasas posibilidades de batir al Partido Congoleño del Trabajo (PCT), liderado por Nguesso, de 82 años.

De hecho, los principales partidos opositores, como la Unión de Demócratas Humanistas (UDH-Yuki) y la Unión Panafricana para la Socialdemocracia (UPADS), no presentan candidatos al considerar que no se dan las condiciones para unas elecciones creíbles.

Como líder del Movimiento Republicano (MR), Gavet abandera la renovación generacional y la transformación política en el país, pues se trata de su primera candidatura presidencial y es el contendiente más joven.

Su programa político se basa en reducir el gasto público mediante la eliminación de instituciones que considera derrochadoras, como el Senado, en crear un subsidio de desempleo para jóvenes graduados y atajar problemas como el acceso a agua potable, electricidad o atención médica de calidad.

Otra de las voces que busca la regeneración política en el Congo es el profesor e investigador en la Universidad Marien Ngouabi Vivien Romain Manangou, de 43 años, que se postula como candidato independiente en sus primeros comicios presidenciales.

Manangou, coordinador del partido En Pie Por el Congo, también intentará «sanear» las finanzas públicas, y así centrarse en la reducción de la pobreza en un país productor de petróleo, aunque gran parte de la población vive en la pobreza.

La lista de candidatos jóvenes la completa Uphrem Dave Mafoula, de 43 años y presidente fundador de Los Soberanistas, quien se presenta al cargo por segunda vez después de cosechar un 0,52 % de los votos en 2021, bajo el lema de «Un nuevo comienzo para el Congo».

Ese nuevo inicio se basa en «reparar las injusticias territoriales, reconstruir el Estado y dar a todos los congoleños el mismo respeto y dignidad», así como en combatir el tribalismo institucional, la crisis económica, la deuda pública, el paro juvenil y la inseguridad.

Candidatos más veteranos

También compiten otros candidatos más veteranos, como el líder del partido Chaîne, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, de 73 años, que se postula por quinta vez desde 2002 y aboga por consolidar el Estado de derecho y reformar las instituciones.

Mboungou defiende igualmente una mayor transparencia electoral y democrática y más participación juvenil en la política.

«Gobernar de forma diferente significa cambiar nuestra forma de hacer las cosas, especialmente nuestra economía, que se basa casi exclusivamente en el petróleo», indicó Mboungou, que no logró superar el 1 % de los votos en las presidenciales de 2021.

El empresario y presidente del Partido para la Acción Republicana (PAR), Anguios Nganguia-Engambé, de 60 años, es otro de los viejos conocidos en la política congoleña, pues es su cuarta candidatura consecutiva desde 2009.

Aunque en 2021 sólo consiguió el 0,18 % de los votos, Nganguia-Engambé vuelve a presentarse abogando por la defensa del respeto a la Constitución y de la libertad de participación política.

El sexto de los candidatos opositores es el presidente y fundador de Alianza, Mabio Mavoungou Zinga, de 70 años y con dos mandatos como parlamentario (2002-2007 y 2012-2017).

Zinga, que concurre por primera vez a las elecciones presidenciales, busca modernizar el país, conseguir una independencia del poder judicial y luchar contra la impunidad.

También defiende la liberación de dos excandidatos presidenciales: el general Jean-Marie Michel Mokoko y el exministro André Okombi Salissa, encarcelados tras no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales de 2016, y condenados por atentar contra la seguridad del Estado. EFE

