Los seis mexicanos de la flotilla detenidos por Israel aterrizan en Ciudad de México

Ciudad de México, 8 oct (EFE).- Los seis mexicanos que integraban la Flotilla Global Sumud y que fueron detenidos durante varios días por Israel tras intentar llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, llegaron este miércoles al aeropuerto de Ciudad de México, donde fueron recibidos por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

«El día de hoy llegaron a nuestro país Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, en compañía del embajador de México en Israel, Mauricio Escanero», informó la cancillería mexicana en un comunicado. EFE

