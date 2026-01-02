Los separatistas del sur de Yemen dicen estar decididos a restablecer un Estado

Los separatistas del Consejo de Transición del Sur (CTS), que se apoderaron de amplios territorios en Yemen en las últimas semanas, están «decididos» a restablecer un Estado en el sur del país, afirmó el miércoles a la AFP su portavoz.

La ofensiva relámpago del movimiento, respaldado por Emiratos Árabes Unidos, tuvo lugar en un país ya devastado por más de una década de guerra civil entre el gobierno apoyado por una coalición militar liderada por Arabia Saudita y los rebeldes hutíes proiraníes.

Pese a los bombardeos aéreos dirigidos contra sus posiciones y a los llamamientos de Riad para que se retiren, el CTS asegura que mantendrá sus posiciones y reforzará su control sobre el territorio.

«Lo que ocurrió recientemente hizo que los habitantes del sur estén aún más decididos, psicológica y emocionalmente, a restablecer el Estado», declaró a la AFP el portavoz del CTS, Anwar al Tamimi, en referencia a la República Democrática y Popular, independiente entre 1967 y 1990.

«Cuando llegue el momento oportuno, estaremos preparados para restaurar nuestro Estado. Las circunstancias determinarán si esto ocurre a largo, medio plazo o de manera inmediata», añadió.

Arabia Saudita, potencia regional y principal apoyo del gobierno yemení, ha instado en repetidas ocasiones al CTS a retirarse de los territorios conquistados recientemente, en particular en zonas situadas a lo largo de su frontera sur, y ha llevado a cabo ataques aéreos contra sus posiciones.

