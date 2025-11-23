Los serbios de Bosnia eligen presidente tras la destitución del separatista prorruso Dodik

3 minutos

Zagreb, 23 nov (EFE).- En República Srpska (RS), una de las dos entidades que componen Bosnia-Herzegovina, han comenzado este domingo a las 06.00 GMT las elecciones anticipadas para elegir al nuevo presidente en sustitución de Milorad Dodik, el ultranacionalista prorruso que ha dominado la política en ese ente durante casi 30 años y fue inhabilitado el pasado agosto.

Dodik, que lleva años amenazando con romper Bosnia e independizar al ente serbio, fue sentenciado a seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por no acatar las decisiones del Alto representante internacional, Christian Schmidt.

El líder serbobosnio se negó a acatar el veredicto, pero acabó aceptándolo e incluso impulsó que el Parlamento anulará en octubre seis leyes separatistas que él mismo había ido proponiendo desde 2024.

Tras esos pasos, Estados Unidos levantó las sanciones que impuso contra él en 2017 por amenazar la paz en Bosnia-Herzegovina y en toda la región.

La República Srpska (serbia) y la Federación (croatas y musulmanes) forman Bosnia-Herzegovina desde el acuerdo de paz de Dayton que en noviembre de 1995 puso fin a la guerra civil de tres años que causó 100.000 muertos, el conflicto más sangriento de todos en los que se desintegró Yugoslavia.

Dodik lleva años asegurando que Bosnia-Herzegovina es un Estado fallido y que el ente serbio debe abandonar el país y unirse a Serbia.

En la campaña electoral, marcada por su discurso de odio contra los musulmanes bosnios, Dodik ha apoyado la candidatura de su estrecho colaborador Sinisa Karan, actual ministro de Tecnología en la RS.

Dodik ha descrito a los musulmanes como una fuerza destructiva contra los serbios de Bosnia. El líder ultranacionalista sigue negando el genocidio cometido por las tropas serbobosnias contra musulmanes en la ciudad de Srebrenica durante la guerra civil.

Pese a que Dodik no es el candidato, su imagen aparece en los carteles electorales por detrás de la de Karan, y el lema de campaña es ‘Ganará Srpska, por Karan, por Dodik’.

Entre los seis aspirantes, ninguno mujer, sólo tienen opciones reales de victoria Karan y Branko Blanuša, del partido opositor SDS de centroderecha, un desconocido en la política que promete abatir la corrupción y sacar a RS del aislamiento internacional.

Un total de 1,2 millones de electores de la RS podrán votar hasta las 18.00 GMT. Los primeros resultados se esperan a partir de las 21.00 GMT.

Quien sea elegido presidente ejercerá el cargo sólo hasta octubre de 2026, cuando está previsto que se celebren elecciones al Parlamento central de Bosnia-Herzegovina que elija a los tres miembros de la Presidencia central y también a los presidentes de los dos entes que componen en país: el serbio y el de croatas y musulmanes.EFE

vb-as/vh

(foto) (vídeo)