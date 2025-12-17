Los serbobosnios no se consideran representados en la cumbre UE-Balcanes Occidentales

2 minutos

Zagreb, 17 dic (EFE).- El partido gobernante en la República Srpska (RS), el ente serbobosnio de Bosnia-Herzegovina, considera que esa entidad no está representada en la cumbre de la UE y los Balcanes Occidentales que se celebra este miércoles en Bruselas, a pesar de que a la misma asiste el presidente del ente bosniocroata, Zeljko Komsic.

Así lo afirmó este miércoles Milorad Dodik, jefe del partido SNSD y presidente depuesto de la RS, al negar que el presidente de turno de la presidencia tripartita bosnia pueda representar a todo el país.

“La presidencia de Bosnia-Herzegovina es un órgano colectivo que toma decisiones por consenso; por eso, uno de sus miembros, Zeljko Komsic, no puede representar a Bosnia-Herzegovina», dijo en la red social X el líder serbobosnio, conocido por sus controvertidas posturas secesionistas y prorrusas.

La presidencia bosnia está compuesta por tres miembros, cada uno en representación de uno de los tres ‘pueblos constitutivos’ de Bosnia-Herzegovina: los bosnios-musulmanes, los serbobosnios y los croatas bosnios.

Los tres miembros rotan en el cargo de presidente de ese órgano, con mandatos de ocho meses cada uno.

Dodik manifestó este miércoles su apoyo al boicot de Serbia en la cumbre de Bruselas, anunciado el martes por el presidente serbio, Aleksander Vucic.

«La hipocresía y la falta de respeto que la burocracia de Bruselas muestra hacia Serbia y el pueblo serbio en Kosovo y en la República Srpska ya no pueden ser aceptadas ni toleradas», dijo Dodik.

El líder serbobosnio sigue considerado en la RS como presidente del SNSD, a pesar de que la Comisión electoral central bosnia decidió recientemente que no puede seguir en esa posición debido a la inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis años que le impuso el Tribunal de Bosnia-Herzegovina por desacatar las decisiones del Alto representante internacional para Bosnia, Christian Schmidt.

Un tribunal de la RS rechazó este miércoles la instrucción de la Comisión electoral central de borrar a Dodik del registro oficial de organizaciones políticas como presidente del SNSD. EFE

vb/wr/llb