Los Siete del Ártico acuerdan reforzar el flanco norte frente a Rusia y China

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Helsingborg (Suecia), 22 may (EFE).- Los siete aliados árticos de la OTAN acordaron este viernes profundizar su cooperación en seguridad militar en la región y no descartaron celebrar una cumbre de líderes, tras una reunión de ministros de Exteriores en Helsingborg (sur de Suecia) en la que señalaron a Rusia y China como principales amenazas en el Ártico.

En una declaración conjunta, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Estados Unidos anunciaron el refuerzo de su presencia militar, sus capacidades de vigilancia y sus ejercicios conjuntos en la región, y encargaron a sus expertos una mayor coordinación en el desarrollo económico, la seguridad de las labores de investigación y la protección de infraestructuras críticas.

«En un momento en que surgen nuevas oportunidades y nuevos desafíos, la cooperación en seguridad y desarrollo económico en el Ártico es más importante que nunca, especialmente ahora que Europa y Canadá asumen un mayor protagonismo en la disuasión y la defensa de la región», reza el comunicado.

A la salida de la reunión, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que el encuentro se dio de manera «muy positiva» y celebró que otros aliados se sumen al esfuerzo.

«Es bueno ver que otros países forman parte de esto ahora, y que va a jugar un papel más prominente en la OTAN y en las discusiones dentro de la OTAN», aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense, quien también apuntó a la posibilidad de convocar en el futuro una reunión a nivel de jefes de Estado y de Gobierno.

«Por razones obvias, somos una nación ártica y siempre estaremos enfocados en el Ártico», afirmó Rubio, en referencia al territorio estadounidense de Alaska.

La declaración menciona expresamente el Arctic Sentry -la nueva actividad de vigilancia reforzada de la OTAN en el Ártico, lanzada en febrero de 2026- y la vigilancia aérea en Islandia como parte del refuerzo de la presencia de la alianza en el norte.

Los siete países firmantes forman el llamado grupo «Arctic 7», que agrupa a todos los Estados árticos de la OTAN con exclusión deliberada de Rusia -el octavo país con territorio en el círculo polar ártico- tras la invasión de Ucrania en 2022. EFE

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