Los siete rehenes liberados en la primera tanda ya están en manos del Ejército israelí

Jerusalén, 13 oct (EFE).- Los siete primeros rehenes vivos liberados por Hamás este lunes ya están en manos del Ejército de Israel, informaron las fuerzas armadas israelíes en un comunicado.

«Siete cautivos que regresan están siendo acompañados ahora por una fuerza de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y del Shin Bet (inteligencia interior) en su camino a casa, donde recibirán una evaluación médica inicial», indica la nota.

