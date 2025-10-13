Los siete rehenes liberados en la primera tanda ya están en manos del Ejército israelí

2 minutos

Jerusalén, 13 oct (EFE).- Los siete primeros rehenes vivos liberados por Hamás este lunes ya están en manos del Ejército de Israel y camino a territorio israelí, informaron las fuerzas armadas israelíes en un comunicado.

«Siete cautivos que regresan están siendo acompañados ahora por una fuerza de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y del Shin Bet (inteligencia interior) en su camino a casa, donde recibirán una evaluación médica inicial», indica la nota.

Y añade: «Los comandantes y soldados de las FDI saludan y abrazan a los que regresan en su camino a casa».

El Ejército pide asimismo al público «que muestre responsabilidad y sensibilidad, que respete la privacidad de los que regresan y que se atenga a la información oficial».

Los tiene rehenes transferidos son, según los medios israelíes, Matan Angrist, Gali y Ziv Berman, Alon Ahel, Eitan Mor, Guy Gilboa Dalal y Omri Miren. Son parte de los 20 cautivos vivos que liberará este lunes Hamás.

Eitan Mor tiene 25 años y fue tomado como rehén mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival Nova, los hermanos Gali y Ziv Berman (27) fueron secuestrados en su casa del kibutz Kfar Aza, y Guy Gilboa Dalal (24) fue tomado como rehén en el festival de música masacrado.

Matan Angrist (22) prestaba servicio como soldado y fue capturado desde su tanque en llamas en el kibutz Nahal Oz; Omri Mira (48) es el más mayor de los rehenes y fue capturado en su vehículo, frente a su esposa e hijos, y Alon Ahel (24) es uno de los cuatro asistentes del Nova del refugio donde mataron a otras 16 personas.

El Ejército llevará a los rehenes a la base de Reim, situada junto a la frontera con Gaza y ya en suelo israelí, donde se les realiza una evaluación de salud y pueden reunirse con sus familias.

De ahí, serán trasladados en helicóptero a tres hospitales de las afueras de Tel Aviv: diez al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov.

También se espera la entrega de los cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en Gaza, pero se desconoce si será simultánea o justo después del retorno de los vivos, ni tampoco si todos han podido se localizados.

Los Cruz Roja entregará los restos mortales a las tropas en Gaza y dentro del enclave palestino tendrá lugar una «breve ceremonia» y rezo judíos.EFE

mt/lab