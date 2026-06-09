Los sindicatos británicos rechazan la invitación de Farage a afiliarse a su partido Reform

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Londres, 9 jun (EFE).- Los principales sindicatos británicos rechazaron este martes la invitación del líder de Reform UK, Nigel Farage, a afiliarse a ese partido populista de derechas, después de que una encuesta revelase un creciente respaldo a la formación entre los afiliados sindicales.

En un vídeo difundido este martes, Farage animó a los dirigentes de las organizaciones de trabajadores a asistir en septiembre al congreso anual del partido y se ofreció a reunirse con ellos para explicarles sus propuestas.

El veterano político, que en el pasado militó en el Partido Conservador, recordó que un sondeo de JL Partners publicado la semana pasada en ‘The Times’ situó a Reform UK y al gobernante Partido Laborista empatados con un 28 % de intención de voto entre los miembros de sindicatos del sector público.

La encuesta también indicó que el respaldo laborista entre los afiliados sindicales ha caído veinte puntos desde las elecciones generales de 2024, mientras que el apoyo a Reform, que ha hecho de la inmigración uno de sus principales caballos de batalla, ha aumentado doce puntos durante el mismo periodo.

Además, los afiliados de Unite y del GMB, dos de los mayores sindicatos del país y tradicionalmente vinculados al laborismo, se mostraron más proclives a respaldar a la formación de Farage que al partido del primer ministro, el laborista Keir Starmer.

La secretaria general de Unite, Sharon Graham, rechazó hoy la oferta del líder populista al afirmar que «Reform no ha mostrado absolutamente ninguna prueba de ser amigo de los trabajadores».

Asimismo, pidió al Gobierno laborista que deje de titubear y se convierta en la voz de la clase trabajadora, con «menos conversación y más acción».

Por su parte, su homólogo en el Sindicato de Bomberos (FBU), Steve Wright, calificó a Farage de «thatcherista» -en alusión a la antigua primera ministra conservadora Margaret Thatcher- y de «enemigo de los sindicatos», al recordar su oposición a la ampliación de los derechos laborales y al derecho de huelga.

También la secretaria general de la Asociación de Personal Asalariado del Transporte (TSSA), Maryam Eslamdoust, afirmó que los intereses de los trabajadores «no están seguros en manos de Reform UK», una formación que, según dijo, pretende proteger los intereses de sus dirigentes millonarios «a expensas de todos los demás».

El máximo responsable de la Confederación de Sindicatos Británicos (TUC), Paul Nowak, también ridiculizó la pretensión de Reform de presentarse como el «verdadero partido de los trabajadores» y recordó que la formación se ha opuesto a nuevas protecciones laborales y planea recortar empleo público.

Fundado en 2018 como sucesor del Partido del Brexit, Reform UK encabeza las encuestas de intención de voto en el Reino Unido y registró un histórico avance en las elecciones municipales y regionales del pasado 7 de mayo. EFE

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