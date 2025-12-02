Los sitios de venta online son responsables de datos personales en anuncios, según el TJUE

3 minutos

Bruselas, 2 dic (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) señaló este martes en un caso que afecta a una empresa rumana que los operadores de un sitio de mercado en línea deben asumir la responsabilidad por los datos personales publicados por terceros en anuncios en su plataforma y sin el consentimiento de los afectados.

Según el fallo de la corte con sede en Luxemburgo, aunque el anuncio sea colocado por un usuario, la difusión en Internet se da gracias a la plataforma de mercado en línea, y por tanto es esta la que tiene la responsabilidad y obligación de identificar los anuncios que contengan datos sensibles antes de que se publiquen y de verificar que el anunciante es efectivamente la persona cuyos datos figuran en un anuncio de ese tipo o ha obtenido su consentimiento explícito, indicó el TJUE en una nota de prensa.

El caso se refiere a un sitio web de Rumanía (www.publi24.ro), un mercado en línea en el que se pueden publicar anuncios gratuitamente o a cambio de una remuneración, en el que una persona no identificada publicó un mensaje en el que afirmaba que una mujer ofrecía servicios sexuales, con fotografías suyas utilizadas sin su consentimiento y su número de teléfono.

La mujer consideró que el anuncio inducía a engaño y era lesivo, por lo que solicitó al propietario del sitio web que lo retirase, y aunque el anuncio se suprimió en la hora siguiente a esta solicitud, ya se había difundido en otros sitios web, en los que sigue siendo accesible.

Al considerar que la publicación vulneraba sus derechos a la imagen, al honor y a la reputación, así como a la intimidad, e infringía las normas relativas al tratamiento de los datos personales, la mujer recurrió a la Justicia rumana, que falló a su favor y condenó a la plataforma a abonarle una indemnización de 7.000 euros en concepto de daños morales.

Sin embargo, en apelación, se estimó el recurso interpuesto por la sociedad, a la que calificó de mero prestador de un servicio de alojamiento de datos, que no es responsable del contenido publicado por sus usuarios, por lo que la víctima elevó el caso al Tribunal Superior de Cluj, que remitió el asunto al TJUE.

La corte comunitaria consideró en su respuesta que el Derecho de la Unión obliga al operador de un sitio de mercado en línea a asumir la responsabilidad por los datos personales contenidos en los anuncios publicados en su plataforma, conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Por consiguiente, el operador de un mercado en línea, antes de la publicación de dichos anuncios y mediante la aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas, debe identificar aquellos que contengan datos sensibles y verificar si el usuario es la persona cuyos datos sensibles figuran en él o ha obtenido su consentimiento.

A falta de dicho consentimiento, el operador de un mercado en línea debe denegar la publicación del anuncio, a menos que esté cubierta por alguna de las otras excepciones establecidas por el RGPD.

Por último, el operador de un mercado en línea debe esforzarse en impedir que los anuncios que contengan datos sensibles que se publican en su sitio web sean copiados y publicados ilícitamente en otros sitios web, aplicando medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas. EFE

iba/ahg/ah