Los socialistas en cabeza de París y Marsella, las dos principales ciudades de Francia

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París, 15 mar (EFE).- Los candidatos socialistas llegaron en cabeza en la primera vuelta de las municipales francesas en París y Marsella, las dos principales ciudades del país, en las que ya gobernaban, según las estimaciones de voto de los diferentes medios.

En la capital, Emmanuel Grégoire, que concurre asociado con comunistas y ecologistas, logró el 36 % de los votos, por delante de la conservadora Rachida Dati, que se quedó en el 24 %, una ventaja superior a lo que auguraban los sondeos.

Por detrás quedan la candidata de la izquierdista La Francia Insumisa (LFI), Sophia Chikirou, y el centrista Pierre-Yves Bournazel, ambos con el 12 %, mientras que la aspirante del partido ultraconservador Reconquista Sarah Knafo rondaría el 10 % que necesita para poder presentarse a la segunda vuelta del próximo domingo.

En su primer discurso, Grégoire, que fue número dos de la actual regidora, la socialista Anne Hidalgo, antes de tomar distancia con ella, se felicitó de su victoria pero alertó: «La derecha y la extrema derecha pueden ganar».

Auguró que las derechas unirán sus fuerzas para tratar de desalojar a la izquierda del Ayuntamiento de la primera ciudad del país y consideró que solo el voto a su candidatura puede evitarlo.

El futuro alcalde de París dependerá mucho de las alianzas entre las dos vueltas, que tendrán que dirimirse antes del martes.

Dati, exministra de Cultura de Emmanuel Macron, aseguró en la campaña que no aceptaría ninguna alianza, pero ante el resultado puede cambiar de idea.

«La división debilita la alternancia», dijo en sus primeras palabras, y pidió votar «contra la izquierda radical» que a su juicio representa Grégoire. La victoria, en su opinión, «es posible a condición de unirse y movilizarse».

En Marsella, el alcalde saliente, el socialista Benoît Payan, fue el más votado con el 38 % de los sufragios, según las estimaciones, por delante del ultraderechista Franck Alliso, con el 33 %.

Pero otros dos candidatos tendrán derecho a presentarse a la segunda ronda, el de LFI, Sébastien Delogu, y la conservadora Martine Vassal, ambos con el 12 %. Delogu lanzó un llamamiento para crear un «frente antifascista» y tendió su mano a Payan para sumar fuerzas por ese fin.

En Lyon, la tercera ciudad más grande de Francia y la abanderada de la ola verde de las municipales de 2020, el alcalde ecologista saliente Grégory Doucet quedó codo a codo con el expresidente del equipo de fútbol Olimpique Lyonnais, el candidato de centroderecha Jean‑Michel Aulas, empatados con un 37,5 %, según los sondeos.

Por detrás se situó la candidata de LFI, Anaïs Belouassa‑Cherifi, cuyo resultado podría resultar decisivo en las negociaciones entre la izquierda de cara a la segunda vuelta si se fusionan las listas.

Niza engloba las principales esperanzas de la extrema derecha de conseguir una gran ciudad.

El dirigente de la Unión de las derechas por la República y asociado a la Agrupación Nacional, Éric Ciotti, encabezó la primera ronda allí de las municipales, con alrededor del 43,5 % de los votos, según las estimaciones, por delante del alcalde saliente de centro-derecha Christian Estrosi, que obtuvo 30,8 %.

Por detrás quedó la candidata de la unión de la izquierda, Juliette Chesnel-Le Roux, con cerca del 12 %, y Mireille Damiano, de LFI, con alrededor del 9,3 %; unos resultados que abren la posibilidad de una segunda vuelta con varias listas.

En Burdeos, el ecologista saliente Pierre Hurmic, logró la primera posición (28 %), según las estimaciones, por delante del centrista Thomas Caenave (25 %), mientras que en Estrasburgo la socialista Catherine Trautmann fue la más votada con el 25 % de los votos, frente al 23 % del conservador Jean-Philippe Vatter y el 18 % de la alcaldesa ecologista saliente Jeanne Barseghian. EFE

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