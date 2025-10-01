Los socialistas europeos dicen a Israel que la flotilla «no es una amenaza»

1 minuto

Bruselas, 1 oct (EFE).- La líder de los socialistas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, aseguró este miércoles que la flotilla humanitaria internacional conocida como Sumud es «una misión humanitaria que no representa ningún peligro ni amenaza para Israel» y que el Estado israelí «debe respetar el derecho internacional y garantizar la seguridad de toda la flotilla».

La líder de los socialistas europeos se expresó así a través de redes sociales y aseguró que el grupo estaba siguiendo la situación muy de cerca, ya que está en contacto con la eurodiputada Annalisa Corrado, que precisamente viaja en esta flotilla.

Esta misión se dirigía hacia la Franja de Gaza para intentar romper el bloqueo naval impuesto sobre el territorio palestino, cuando los barcos fueron interceptados en aguas del Mediterráneo por la armada israelí, después de que los activistas alertaran de la presencia de 20 buques «no identificados» en su radar, según informó a EFE Néstor Prieto, colaborador del portal Descifrando la Guerra, desde una de las embarcaciones. EFE

