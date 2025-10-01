The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Los socialistas europeos dicen a Israel que la flotilla «no es una amenaza»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 1 oct (EFE).- La líder de los socialistas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, aseguró este miércoles que la flotilla humanitaria internacional conocida como Sumud es «una misión humanitaria que no representa ningún peligro ni amenaza para Israel» y que el Estado israelí «debe respetar el derecho internacional y garantizar la seguridad de toda la flotilla».

La líder de los socialistas europeos se expresó así a través de redes sociales y aseguró que el grupo estaba siguiendo la situación muy de cerca, ya que está en contacto con la eurodiputada Annalisa Corrado, que precisamente viaja en esta flotilla.

Esta misión se dirigía hacia la Franja de Gaza para intentar romper el bloqueo naval impuesto sobre el territorio palestino, cuando los barcos fueron interceptados en aguas del Mediterráneo por la armada israelí, después de que los activistas alertaran de la presencia de 20 buques «no identificados» en su radar, según informó a EFE Néstor Prieto, colaborador del portal Descifrando la Guerra, desde una de las embarcaciones. EFE

ma/gpv

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR