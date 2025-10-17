Los socialistas europeos expulsan al partido SMER, del populista de izquierdas Fico

2 minutos

Bruselas, 17 oct (EFE).- El Partido de los Socialistas Europeos (PES) expulsó este viernes de sus filas a SMER, el partido liderado por el primer ministro de Eslovaquia, el populista de izquierdas Robert Fico, que llevaba suspendido de militancia desde 2023 por formar una coalición de gobierno con el ultranacionalista Partido Nacional de Eslovaquia (SNS).

«El Congreso del PES ha votado expulsar a SMER, de Eslovaquia. Somos una familia progresista y todos nuestros miembros defienden valores europeos como la igualdad de derechos, el Estado de derecho y una Europa social fuerte», compartió el partido en redes sociales.

Ya en 2023, el PES se refirió a «claras divergencias de los valores del PES demostrados» por Fico, que ganó las elecciones con un discurso prorruso en el que prometió poner fin a la ayuda militar de su país a Ucrania, defiende posturas contrarias a la migración y se opone a los derechos de las personas LGBTI.

Desde entonces, Eslovaquia ha intentado varias veces bloquear los paquetes de sanciones económicas contra Rusia, sigue importando petróleo directamente de Rusia pese a los intentos europeos por reducir los ingresos en la máquina de guerra del Kremlin y registra una deriva iliberal que el Parlamento Europeo considera similar a la de Hungría bajo Viktor Orbán.

Además, Fico fue el único líder de un país de la OTAN o la UE que participó en las celebraciones en septiembre por el fin de la II Guerra Mundial en el Pacífico, que culminaron con un gran desfile militar en la Plaza de Tiananmén en Pekín en presencia del presidente de China, Xi Jinping.

No es la primera vez, sin embargo, que los socialistas europeos suspenden la militancia del partido de Robert Fico, puesto que ya tomaron una decisión similar en 2006 cuando formó gobierno también con los nacionalistas del SNS, aunque más tarde fue readmitido.

También se reclamó su expulsión del partido en 2015, cuando se alineó con las posturas más duras contra los migrantes y los refugiados que ese verano llegaron a los países de la UE. EFE

lzu/mb/alf